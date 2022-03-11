دورة انديان ويلز: أوساكا تقلب الطاولة على ستيفنس وخروج المصرية شريف

شون هافي GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قلبت اليابانية ناومي أوساكا تخلفها بمجموعة امام الأميركية سلون ستيفنس ثم صفر-2 في المجموعة الحاسمة لتخرج فائزة 3-6 و6-1 و6-2 وتبلغ الدور الثاني من دورة انديان ويلز الاميركية، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، في كرة المضرب.

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وكانت أوساكا، الفائزة بأربعة القاب كبيرة في مسيرتها، تخوض اولى مبارياتها منذ خروجها في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة ما جعلها تتراجع الى المركز 80 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، متخلفة صفر-2 في المجموعة الثالثة قبل ان تفوز بالاشواط الستة التالية وتحسم النتيجة النهائية في صالحها.

وقالت اوساكا التي خاضت المباراة في اجواء مناخية صعبة بسبب الرياح القوية في صحراء كاليفورنيا "شعرت بأني اكافح من اجل حياتي. كنت العب في مواجهتها، كنت العب ضد الرياح، كان الامر جنونيا".

واضافت "كنت اقول في نفسي بان منافستي تمر بالظروف ذاتها التي أمر بها وبالتالي بذلت قصارى جهدي لكي اخرج فائزة".

وشهدت المباراة تقلبات عدة لان اوساكا تقدمت في المجموعة الاولى 3-1 بعد ان كسرت ارسال منافستها مبكرا، وردت ستيفنس التحية من خلال فوزها بالاشواط الخمسة التالية لتحسمها 6-3.

وتقدمت اوساكا 4-صفر في المجموعة الثانية قبل ان تكسبها بسهولة 6-1.

وبعد تخلفها صفر-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، استعادت اليابانية توازنها لتفوز بالاشواط الستة التالية والمباراة.

وتشارك اوساكا في انديان ويلز للمرة الاولى منذ عام 2019 علما بانها توجت بطلة عام 2018 الذي كان موسما رائعا لها بتتويجها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ثم اضافت لقبا اخر في نيويورك عام 2020، وتوجت بطلة في استراليا المفتوحة مرتين عامي 2019 و2021.

وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 21 والتي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، علما أنها لا تشارك تحت اسم بلدها وعلمه بقرار من الهيئات المسؤولة عن الكرة الصفراء بحرمان الروس والبيلاروس من ذلك بعد غزو بلادهم لأوكرانيا.

وتغلبت الاوكرانية مارتا كوستيوك على البلجيكية مارينا زانيفسكا المولودة في اوكرانيا 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و7-5 في مباراة مؤثرة على وقع الغزو الروسي لبلادها.

وقالت كوستيوك بانها كانت تفكر بعدم خوض المباراة بسبب قلقها من الحرب الدائرة في بلادها وقالت في هذا الصدد "عندما استيقظت هذا الصباح، اعتقدت بأني لن العب، لكن في النهاية انها مهنتي، وهذه افضل طريقة لكي اساعد في الوضع الحالي".

خروج ميَّار

وخرجت المصرية ميَّار شريف من الدور الأول بخسارتها امام البولندية ماغدالينا فريخ 2-6 و5-7.

وتبقى الآمال العربية معقودة على التونسية أنس جابر التاسعة والتي أعفيت من خوض الدور الاول حيث تبدأ مشاركتها من الدور الثاني بمواجهة الأسترالية داريا سافيل الصاعدة من التصفيات والتي أطاحت بالصينية شوياي جانغ بالفوز عليها 6-3 و6-2.

وكانت جابر أبلت البلاء الحسن في الدور العام الماضي عندما بلغت دور الأربعة قبل أن تخرج على يد الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6، ما خولها دخول نادي العشر الأوليات في التصنيف العالمي حيث اصبحت ثامنة وباتت أول رياضية عربية تحقق هذا لدى الرجال والسيدات.

وقتها كانت رابعة عشرة في التصنيف العالمي، وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي وكان المغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

وقتها، وتحديدا في الفترة بين الأول من كانون الأول/يناير 2000 حتى آذار/مارس 2009، اعتمدت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيفا يأخذ في الاعتبار نتائج الموسم الواحد فقط، وهو التصنيف المعتمد حاليا لتحديد أفضل ثمانية لاعبين وثماني لاعبات لخوض بطولة الماسترز الختامية لدى الرجال والسيدات.

وإبان ذلك التصنيف، تصدره العيناوي عقب تتويجه بلقب دورة الدوحة (50 نقطة) في السابع من كانون الثاني/يناير 2002، وكان مواطنه هشام أرازي تاسعا.

وفي ابرز مباريات الرجال، تغلب الاسترالي نيك كيريوس على الارجنتيني سيباستيان بايز 6-4 و6-صفر.

© 2022 AFP