دوري "أن بي ايه: الثنائي دورانت وايرفينغ يتألق في مواجهة سيكسرز وهاردن

ELSA غيتي عبر ا ف ب

لاعب بروكلين نتس اندري دراموند (يسار) في صراع على الكرة مع نجم فيلادلفيا سفنتي سيسكرز الكاميروني جويل امبيد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 11 اذار/مارس 2022

واشنطن (أ ف ب) – قاد الثنائي كيفن دورانت وكايري ايرفينغ فريقهما بروكلين نتس الى فوز صريح على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وزميلهما السابق جيمس هاردن 129-100 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وسجل دورانت 25 نقطة مع 14 متابعة واضاف ايرفينغ 24 في اول لقاء بين الفريقين بعد الصفقة المتبادلة بينهما التي شهدت انتقال هاردن الى فيلادلفيا مقابل الاسترالي بن سيمونز وسيث كوري في الاتجاه المعاكس.

ولم تكن ليلة هاردن موفقة لأنه اكتفى بتسجيل 11 نقطة فقط، في حين سجل كوري 22 نقطة وغاب سيمونز لاصابة في ظهره. اما افضل مسجل في سيكسرز فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 27 نقطة.

فرض بروكلين نتس سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وتقدم بفارق 24 نقطة في طريقه لانهاء الشوط الاول 72-51، وهي اكبر نسبة من النقاط في سلة فيلادلفيا في نهاية هذا الشوط خلال الموسم الحالي.

وسع الفارق الى 32 نقطة في نهاية الربع الثالث وحافظ على فارق مريح حتى النهاية.

وفي مباراة ثانية، بات ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز اللاعب رقم 49 يبلغ حاجز ال20 الف نقطة بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث ليقود فريقه الى الفوز على دنفر ناغتس 113-102.

في المقابل، كان الصربي نيكولا يوكيتش افضل مسجل في صفوف دنفر مع 23 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليفشل في تحقيق "تريبل دابل" التاسع عشر هذا الموسم.

وحسم غولدن ستايت النتيجة في صالحه نهائيا في الدقائق الاخيرة التي شهدت تسجيله النقاط ال13 الاخيرة في المباراة في حين فشل دنفر في اصابة السلة في اخر 4 دقائق و40 ثانية.

© 2022 AFP