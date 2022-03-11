دوري "أن بي ايه: الثنائي دورانت وايرفينغ يتألق في مواجهة سيكسرز وهاردن

ELSA غيتي عبر ا ف ب

لاعب بروكلين نتس اندري دراموند (يسار) في صراع على الكرة مع نجم فيلادلفيا سفنتي سيسكرز الكاميروني جويل امبيد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 11 اذار/مارس 2022

واشنطن (أ ف ب) – قاد الثنائي كيفن دورانت وكايري ايرفينغ فريقهما بروكلين نتس الى فوز صريح على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وزميلهما السابق جيمس هاردن 129-100 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وسجل دورانت 25 نقطة مع 14 متابعة واضاف ايرفينغ 24 في اول لقاء بين الفريقين بعد الصفقة المتبادلة بينهما التي شهدت انتقال هاردن الى فيلادلفيا مقابل الاسترالي بن سيمونز وسيث كوري في الاتجاه المعاكس.

وقال دورانت "كنا ندرك اننا نواجه فريقا يملك ايقاعا سريعا، لكن قمنا بعمل رائع في مواجهته، نجحنا في الحد من سرعتهم ووجدوا صعوبة لايجاد ايقاعهم".

ولم تكن ليلة هاردن موفقة لأنه اكتفى بتسجيل 11 نقطة فقط بينها رمية ثلاثية جعلته يحتل المركز الثالث كأفضل الهدافين في هذه الفئة في الدوري الاميركي مع 2561 رمية علما بان المتصدر هو نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، في حين سجل كوري 22 نقطة وغاب سيمونز لاصابة في ظهره. اما افضل مسجل في سيكسرز فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 27 نقطة.

يذكر ان سيمونز لم يدافع عن الوان سفنتي سيكسرز في اي مباراة هذا الموسم لمعاناته من مشاكل ذهنية وقد استقبل بصفارات الاستهجان من قبل انصار فريقه السابق عندما دخل على ارض الملعب، ثم مرة جديدة عندما التقط كرة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لنتس.

دافع عنه دورانت بقوله "كنت ندرك انه في حاجة الى مساعدتنا. لقد نجحنا في اسكات انصار الفريق المنافس ولم يقم بأي هتافات ضد سيمونز في اواخر المباراة".

فرض بروكلين نتس سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وتقدم بفارق 24 نقطة في طريقه لانهاء الشوط الاول 72-51، وهي اكبر نسبة من النقاط في سلة فيلادلفيا في نهاية هذا الشوط خلال الموسم الحالي.

وسع الفارق الى 32 نقطة في نهاية الربع الثالث وحافظ على فارق مريح حتى النهاية.

ورفع نتس رصيده من الانتصارات هذا الموسم الى 34 مقابل 33 خسارة، في حين مني فيلادلفيا بخسارته ال25 مقابل 40 فوزا.

-انجاز كوري-

وفي مباراة ثانية، بات ستيفن كوري، نجم غولدن ستايت ووريرز اللاعب رقم 49 يبلغ حاجز ال20 الف نقطة بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث ليقود فريقه الى الفوز على دنفر ناغتس 113-102.

وعلق كوري على انجازه بالقول "اي انجاز تقوم به اكان فرديا او جماعيا هو مميز. نعمل كل يوم من اجل تطوير مستوانا، امل بتحقيق المزيد. انه امر مميز بكل تأكيد بالنسبة الي".

في المقابل، كان الصربي نيكولا يوكيتش افضل مسجل في صفوف دنفر مع 23 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليفشل في تحقيق "تريبل دابل" التاسع عشر هذا الموسم.

وحسم غولدن ستايت النتيجة في صالحه نهائيا في الدقائق الاخيرة التي شهدت تسجيله النقاط ال13 الاخيرة في المباراة في حين فشل دنفر في اصابة السلة في اخر 4 دقائق و40 ثانية.

وكان ووريرز خسر سبع من مبارياته التسع الاخيرة وبقي ثالثا في المنطقة الغربية مع الرصيد ذاته لممفيس غريزليز الثاني (45 فوزا و22 هزيمة).

© 2022 AFP