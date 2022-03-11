رانغنيك لا يعلم إذا رونالدو سعيدًا في مانشستر يونايتد

أولي سكارف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أقرّ المدرب الألماني رالف رانغنيك أنه لا يعلم ما إذا كان كريستيانو رونالدو سعيدًا في مانشستر يونايتد، مع استعداد النجم البرتغالي للعودة من الإصابة الى صفوف الفريق في المباراة الهامة ضد توتنهام السبت في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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غاب رونالدو عن الخسارة المذلة 4-1 في معقل الجار والغريم مانشستر سيتي الاسبوع الماضي بسبب إصابة في الورك.

وأشارت التقارير الى أن ابن الـ37 عامًا سافر الى البرتغال بدلاً من البقاء في مانشستر ومساندة زملائه في الديربي، ما أثار التكهنات بشأن عدم سعادته في أولد ترافورد.

عاد رونالدو هذا الموسم الى يونايتد بعد رحيله في العام 2009 الى ريال مدريد الاسباني وبدا غير راضٍ عقب إبقائه على دكة البدلاء مرات عدة.

وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي عقده الجمعة على هامش المباراة عما إذا كان رونالدو سعيدًا، قال رانغنيك "لا أعرف، لم أسأله ما إذا كان سعيدًا في مانشستر يونايتد، في هذا النادي".

وتابع "بالنسبة لي، من المهم أنه جاهز بدنيًا مجددًا وعاد الى التمارين أمس (الخميس). سنرى بأي تشكيلة وأي فريق سنلعب مباراة الغد".

يتصدر "سي آر7" الذي وصل من يوفنتوس الايطالي الصيف الماضي ترتيب الهدافين مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم في جميع المسابقات مع 15 هدفًا، ولكنه سجل هدفًا واحدًا في مبارياته العشر الاخيرة ليتراجع يونايتد الى المركز الخامس في الدوري.

ورفض رانغنيك التوضيح ما إذا سافر رونالدو الى البرتغال "من غير المهم أن ننظر للخلف وما حصل في الايام الستة او السبعة الاخيرة"، مضيفًا "بالنسبة لي، ما يهم هو ما يحصل اليوم وغدًا. بالنسبة لي، من غير المهم أن ندخل في كل ذلك مجددًا".

وتابع "المهم أنه وإيدي (كافاني) عادا الى التمارين وجاهزان ليوم غد".

وفي رصيد يونايتد 47 نقطة في الدوري متقدماً بفارق نقطتين عن توتنهام السابع، إلا أنّ النادي اللندني يملك مباراتين مؤجلتين.

© 2022 AFP