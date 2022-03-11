فورمولا واحد: ماغنوسن الاسرع في اليوم الثاني لتجارب البحرين بعد 48 ساعة من حلوله بدلاً من مازيبين

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – استهل الدنماركي كيفن ماغنوسن عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريقه القديم-الجديد هاس الأميركي بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل أسرع توقيت خلال اليوم الثاني من التجارب المقامة في البحرين وذلك بعد 48 ساعة من حلوله بدلاً من الروسي نيكيتا مازيبين المجرد من مقعده بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

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ووقّع ماغنوسن الذي كان استغنى هاس عن خدماته العام الماضي عقداً لسنوات عدة، حيث تأقلم ابن الـ 29 عاماً سريعاً على متطلبات السيارة الجديدة بتحقيقه 1:33.207 دقيقة في أفضل الظروف المناخية الباردة في وقت مبكر من مساء الجمعة على حلبة الصخير الدولية.

واستغل فريق هاس السماح له بالبقاء لمدة ساعة إضافية على الحلبة على خلفية تأخر شحن السيارات والمعدات بسبب عطل أخّر الطائرة الّتي كان من المفترض أن تقل عتاد الفريق، الامر الذي أدى إلى تغيب الحظيرة الأميركية عن اليوم الأوّل للتجارب الخميس والتي تستمر حتى يوم السبت.

علّق ماغنوسن الذي حطم التوقيت الاسرع الذي كان قد سجله الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري (1:33.532 د.) "من الرائع العودة إلى سيارة فورمولا واحد ومن الرائع العودة مع الفريق".

وأثنى السائق السابق السويدي ماركوس إريكسون على ما قام به الاخير، فكتب على تويتر "منذ شهر، اختبر ماغنوسن سيارة إندي كار على حلبة سيبرينغ وكان الأبطأ. الآن، وفي اليوم الأول مرة أخرى في الفورمولا واحد هو الأسرع. يجب أن يعني ذلك أن سيارات إندي كار أصعب كثيراً وأكثر تنافسية من فورمولا واحد. من الواضح أنه يحسم هذ المناقشة مرة واحدة وإلى الأبد".

وسجل بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن ثالث أسرع توقيت لصالح فريقه ريد بول (1:34.011 د.)، وتلاه الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن مع 1:34.064 دقيقة، متقدماً على بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي سجل 1:34.141 دقيقة خلف مقود سيارته مرسيدس.

وحلّ البريطاني لاندو نوريس مرة جديدة بدلاً من الاسترالي دانيال ريكياردو (32 عاماً) المصاب بفيروس كورونا في مقعد ماكلارين، حيث من المتوقع أن يكون الأخير جاهزاً للجولة الافتتاحية في البحرين أيضاً في 20 الشهر الحالي.

واستضافت حلبة مونتميلو، بالقرب من برشلونة، الفترة الاولى من التجارب من 23 إلى 25 شباط/فبراير، وسيطر عليها فريق مرسيدس أمام منافسه ريد بول.

© 2022 AFP