محققون فرنسيون يستمعون في بيروت إلى شاهدين في ملف يتعلّق بزياد تقي الدين

رجل الاعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين في صورة له تعود الى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في باريس

بيروت (أ ف ب) – استمع وفد قضائي فرنسي في بيروت إلى إفادة شاهدين في ملفّ يتعلق بتراجع رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل ليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة فرانس برس الجمعة.

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وتقي الدين (71 عاماً)، الموقوف في لبنان بجرائم مالية، يعدّ شاهداً أساسياً في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي التي ينظر فيها القضاء الفرنسي منذ سنوات. وهو في بيروت منذ إدانته في حزيران/يونيو 2020 من القضاء الفرنسي في قضية أخرى.

وقال المصدر القضائي إن الوفد المؤلّف من قاضيي تحقيق ومدعٍ عام في باريس ومحقق من الشرطة الجنائية "استمع إلى الشاهدين مدى يومين بحضور ومشاركة المحامية العامة التمييزية في لبنان القاضية ميرنا كلّاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان".

ولم يحدد المصدر هوية الشاهدين، لكنه قال إن أحدهما "مقرّب جداً" من تقي الدين، وسبق له أن أدلى بتصريحات متناقضة إزاء دور الأخير كوسيط في التمويل الليبي لحملة ساركوزي.

أما الشاهد الثاني فتربطه، بحسب المصدر، "علاقات عمل مع تقي الدين، وكان يرافقه في زياراته إلى الخارج".

وحصل الوفد الفرنسي "على الأجوبة التي يحتاج اليها، واكتفى بالمحاضر التي دوّنها خلال جلستي الاستماع"، بحسب المصدر ذاته.

وتمّ حتى الآن توجيه اتهامات الى ثمانية أشخاص في الملف بشأن "التأثير على الشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار".

ولعب تقي الدين دوراً أساسياً في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلّم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية.

إلا أنه عاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي اف ام تي في".

© 2022 AFP