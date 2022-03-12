إدانة المعارضة كريستيانا تشامورو بجنح مالية في نيكاراغوا

ماناغوا (أ ف ب) – دان القضاء في نيكاراغوا الجمعة المعارضة كريستيانا تشامورو بجرائم اتهمتها بها حكومة الرئيس دانيال أورتيغا التي منعتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانت الأوفر حظا للفوز فيها.

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وتشامورو ملاحقة خصوصا بتهمتي غسل أموال والكذب العقائدي.

وقالت زعيمة المعارضة في نهاية المحاكمة إنهم "يريدون تلطيخ اسمي لكنهم لن ينجحوا أبدا في تلطيخ اسم والدي أو اسم أمي لأنني بريئة"، كما ذكر الموقع الالكتروني الذي ينتقد الحكومة "نوتيسياس 100%".

ويؤكد الادعاء أن الأفعال التي تتهم بها تشامورو ارتكبت من خلال "مؤسسة فيوليتا باريوس دي تشامورو"، وهي مركز للتدريب والدفاع عن حرية الصحافة تولت كريستيانا تشامورو إدارته لمدة عشرين عاما.

وقالت النيابة العامة إنه تم استخدام المؤسسة لتلقي أموال من الخارج بهدف زعزعة استقرار حكومة دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو.

وخلال المحاكمة، أدين بيدرو جواكين تشامورو، شقيق كريستيانا تشامورو وثلاثة موظفين سابقين في المؤسسة نفسها، بغسل أموال وبسوء الإدارة.

وقالت اولاما هورتادو ابنة شقيقة تشامورو لوكالة فرانس برس إنهم "أدينوا جميعا".

وطلبت النيابة السجن لمدة تصل إلى 13 عاما لتشامورو والموظفين الثلاثة السابقين في المؤسسة وسيتم إعلان الحكم في 21 آذار/مارس.

وجرت المحاكمة التي استمرت سبعة أيام في غياب وسائل الإعلام والجمهور، في سجن للشرطة في ماناغوا يعرف باسم "إل شيبوتي".

"نتوقع الأسوأ"

كانت تشامورو (68 عاما) صرحت لفرانس برس في نهاية أيار/مايو "عندما نتخذ موقفا يعرض سلطة الديكتاتورية للخطر، نتوقع كل شيء، حتى الأسوأ". واضافت أن "الشعب وضعني في طليعة نوايا التصويت لهذا أمرهم الديكتاتور باتهامي"، معتبرة ذلك "انتقاما من الشعب".

وتشامورو التي تخضع للإقامة الجبرية في منزلها منذ الثاني من حزيران/يونيو 2021 كانت المرشحة الأوفر حظا للفوز حسب استطلاعات الرأي، في مواجهة دانيال أورتيغا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو في ماناغوا في 07 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 سيزار بيريز رئاسة نيكاراغوا/اف ب/ارشيف

وهي ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا باريوس دي تشامورو (1990-1997) التي هزمت أورتيغا في انتخابات 1990. وقد قتل والدها الصحافي بيدرو خواكين تشامورو بالرصاص في ماناغوا في كانون الثاني/يناير 1978 لمعارضته الحكم الدكتاتوري لأناستازيو سوموزا الذي استمر نحو نصف قرن حتى انتصار ثورة جبهة التحرير الوطني الساندينية في 1979.

وكريستيانا تشامورو تعمل صحافية وكانت واحدة من سبعة مرشحين للرئاسة اعتقلوا العام الماضي إلى جانب 39 معارضا آخر قبل انتخابات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز فيها أورتيغا بولاية رابعة على التوالي.

ودين منهم ثلاثون معارضا حُكم على 18 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أعوام و13 عاما.

وبين هؤلاء الجنرال السابق هوغو توريس بطل حركة التمرد الساندينية الذي تحول إلى معارض لأورتيغا وتوفي في المستشفى في شباط/فبراير الماضي عن 73 عاما، والصحافي الطامح للرئاسة ميغيل مورا الذي أدين بالمساس "بالوحدة والسلامة الوطنية".

ويتهم دانيال أورتيغا (76 عاما) المتمرد السابق الذي يتولى السلطة منذ 2007، هؤلاء المعارضين جميعا بالتآمر ضده بدعم من الولايات المتحدة.

وشكك المجتمع الدولي في فوز أورتيغا لولاية رابعة، بما في ذلك منظمة الدول الأميركية (OAS) والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن انتخابات نيكاراغوا لم تكن ديموقراطية.

© 2022 AFP