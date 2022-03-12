إنديان ويلز: مدفيديف بسهولة الى الدور الثالث

شين هافي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق الروسي دانييل مدفيديف فوزا سهلا في مباراته الاولى كمصنف أول عالميا عندما تغلب على التشيكي توماس ماخاك الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2 السبت في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب.

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وأنقذ مدفيديف نقطة واحدة لكسر إرساله في بداية المباراة قبل أن يتغلب دون معاناة على منافسه البالغ من العمر 21 عاماً والمصنف 158 عالمياً، بعدما كسر إرساله ثلاث مرات.

وحسم مدفيديف المباراة بعدما افتتح المجموعة الثانية بكسر ارسال منافسه، في حين لم يحتج لأكثر من ساعة و11 ساعة للتأهل للدور الثالث.

وضرب الروسي الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل، موعداً في الدور التالي مع الفائز من مباراة الفرنسي غايل مونفيس الـ26 والصربي فيليب كرايينوفيتش.

وقال مدفيديف الذي يلعب تحت علم محايد لعقوبة الاتحاد الدولي ورابطة اللاعبين المحترفين بسبب غزو بلاده لأوكرانيا "آمل في أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من مشاركاتي السابقة"، معترفاً أن النتيجة ربما جعلت البعض يشعر بالاطراء تجاهه.

وأضاف "إذا نظرت إلى النقاط والأشواط لم يكن الأمر سهلاً كما يبدو".

وتابع "إذا نظرت إلى أن المجموعة الأولى كانت جيدة، فقد ارتكب بعض الأخطاء السهلة وربما بعض القرارات السيئة في اللحظات الحاسمة، هكذا يكون التنس في بعض الأحيان".

وما زال مدفيديف الذي أزاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، يبحث عن لقبه الأوّل في عام 2022، عقب خسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام، أمام الاسباني رافايل نادال الذي عاد وتغلب عليه في نصف نهائي دورة أكابولكو في طريق "الماتادور" لاحراز اللقب.

ومن المرجح أن تتجدد المواجهة بين الروسي، ابن الـ 26 عاماً، والاسباني في المربع الذهبي في دورة كاليفورنيا التي نادراً ما تبتسم للمصنف أول اذ لم يسبق له أن تجاوز حاجز دور ثمن النهائي في أربع مشاركات.

ويتوجب على مدفيديف أن يصل إلى ربع نهائي دورة إنديان ويلز للحؤول دون استرجاع ديوكوفيتش للمرتبة الاولى عالمياً، علما أن الاخير يغيب عن هذه الدورة ولاحقاً عن ميامي لاسباب تتعلق بعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما كان مسبباً ايضاً لعدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى مطلع العام الحالي.

© 2022 AFP