المدون السعودي المطلق سراحه رائف بدوي ممنوع من السفر لعشر سنوات

بارتيك هيرتزوغ ا ف ب/ارشيف

إنصاف حيدر تحمل صورة لزوجها المدوّن السعودي رائف بدوي في ستراسبورغ في فرنسا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015

الرياض (أ ف ب) – سيظل المدون والناشط السعودي رائف بدوي ممنوعا من السفر لعشرة أعوام، على أفاد مسؤول سعودي السبت، غداة إطلاق سراحه بعد أن أمضى في السجن في بلاده عشر سنوات جعلته رمزا لحرية التعبير في العالم.

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وقال مسؤول في وزارة الداخلية، طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالحديث، لوكالة فرانس برس إنّ "الحكم القضائي الصادر بحق رائف (بدوي) هو السجن عشر سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة. هذا حكم قضائي نافذ وبات".

وتابع "بالتالي لا يمكنه مغادرة المملكة قبل عشر سنوات إلا إذا صدر عفو (ملكي) بحقه".

أطلقت السعودية الجمعة سراح بدوي البالغ 38 عاما بعد قضائه عشر سنوات في السجن إثر إدانته بـ"الإساءة للإسلام".

في عام 2012، أوقفت السعودية المدوّن الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة. وقضت محكمة سعودية عام 2014 بسجنه عشر سنوات وبتلقّيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعًا.

كان بدوي طالب عبر موقعه الإلكتروني بوضع حد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو "المطوعون" وهو الاسم المتعارف عليه لأفراد الشرطة الدينية. وقُلّصت صلاحيات هذه الهيئة مع صعود نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية 2016.

وأثار الجلد العلني لبدوي في مدينة جدة السعودية عام 2015 صدمة في العالم بسبب طابع العقوبة الذي يذكّر بـ"القرون الوسطى" بحسب تعبير وزيرة سويدية آنذاك.

وقالت زوجته إنصاف حيدر التي تعيش في كندا مع أبنائهما الثلاثة، لفرانس برس الجمعة "رائف اتصل بي، إنه حرّ"، وذلك بعدما أعلنت الخبر عبر تويتر.

ومثل رائف، مُنعت شقيقته سمر بدوي التي أطلق سراحها في حزيران/يونيو الفائت، أيضا من السفر لثلاث سنوات، وهي سياسة تنتهجها المملكة تجاه النشطاء المطلق سراحهم.

ومهّدت مقاطعة كيبيك الطريق أمام رائف بدوي للمجيء إذا اختار ذلك، من خلال وضعه على قائمة مهاجرين يحظون بالأولوية لأسباب إنسانية.

© 2022 AFP