بطولة ألمانيا: هوفنهايم يفرمل بايرن ميونيخ مجدداً ويقدم خدمة لدورتموند

دانييل رولاند ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى هوفنهايم في الدوري الالماني لكرة القدم في 12 آذار/مارس 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – فرمل هوفنهايم ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر باسقاطه مجدداً في فخ التعادل 1-1 السبت في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وقدّم خدمة جليّة لمطارده المباشر بوروسيا دورتموند.

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وكان هوفنهايم البادئ بالتسجيل عبر النمسوي كريستوف باومغارتنر (32) لكنه خرج في الدقيقة 73 جراء تعرضه لاصابة، فيما عادل بايرن بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45+2) معززا صدارته لهدافي الـ"بوندسليغا" برصيد 29 هدفاً.

وتابع ليفاندوفسكي على المنوال التهديفي ذاته بعدما ساهم في ثلاثية من سباعية فريقه في مرمى سالزبورغ النمسوي 7-1 في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساهما في تأهل فريقه إلى ربع النهائي بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وسقط العملاق البافاري، الساعي إلى لقبه العاشر على التوالي، في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله أمام باير ليفركوزن 1-1، وواجه ندية كبيرة من هوفنهايم المنتفض في الاونة الاخيرة بأربعة انتصارات متتالية، قبل أن ينتزع نقطة غالية من حامل اللقب.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا الأحد امام ضيفه أرمينيا بيليفيلد مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.

ولم يصب التعادل في مصلحة هوفنهايم أيضاً، اذ انتزع منه فرايبورغ الفائز على فولفسبورغ 3-2 المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً انهما تساويا نقاطاً مع 44 لكل منهما.

على ملعب "بريزيرو أرينا" في هوفنهايم، زج يوليان ناغلسمان مدرب بايرن بالتشكيلة ذاتها التي سحقت سالزبورغ، فيما انتظر صاحب الأرض خمس دقائق على صافرة البداية لتهديد ضيفه عبر الكرواتي أندري كراماريتش الذي خسر مواجهتين مباشرتين مع الحارس العائد للذود عن عرين بايرن الدولي مانويل نوير بعد شهر من الغياب بسبب جراحة، بداية بقدمه اليمنى وثم باليسرى.

وردّ النادي البافاري بتمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان إلى سيرج غنابري داخل المنطقة تابعها "على الطاير" بيمناه صدها الحارس أوليفر باومان (9)، وعاد الاخير للتألق مجدداً أمام تسديدة من توماس مولر بعد تمريرة من كومان أبعدها ركنية (15).

وافتتح هوفنهايم التسجيل، بعد تبادل رائع للكرة من لمسة واحدة وتمريرة عرضية طويلة من دافيد روم على الرواق الأيسر إلى الجهة المعاكسة تابعها باومغارتنر "على الطاير" عكسية خدعت الحارس نوير.

والغى الحكم هدفين لمولر بداعي التسلل في الدقيقتين 26 و41، وقبل أن يطلق صفارة نهاية الشوط الأّوّل أدرك بايرن التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ركنية نفذها يوزوا كيميش وتابعها الهداف ليفاندوفسكي برأسه حاول الحارس باومان صدها لكنها اصطدمت بيده وهزت الشباك، في أوّل فرصة حقيقة لمتصدر ترتيب الهدافين في مباراته الـ365 بالقميص البافاري.

واستهل ليفاندوفسكي الشوط الثاني بهدف بعد تمريرة من كومان ألغاه الحكم بداعي التسلل (46)، وهدد مرمى مضيفه بعد مثلث بين مولر-ليفاندوفسكي-غنابري وتمريرة خلفية من البولندي إلى لوروا سانيه سددها قوية تصدى لها الحارس باومان (55).

ومن خطأ دفاعي انتزع غنابري الكرة من قدمي روم وانطلق ليواجه باومان فسددها بينية ارتطمت بالقائم (67)، وأهدر جمال موسيالا فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز عندما توغل داخل المنطقة وتجاوز باومان لكنه سدد في الشباك الخارجية، ثم سدد مولر كرة مرت تحت باومان ووجدت المدافع النمسوي ستيفان بوش المرتمي ارضاً انقذها عن خط المرمى، تابعها ليفاندوفسكي لكنها عادت الى الحارس (72).

وأنقذ نوير فريقه من هدف محقق بعد هجمة سريعة وصلت إلى البديل دنيس غيغر مررها أرضية داخل المنطقة تابعها كراماريتش لتجد قبضة قائد بافاريا (78).

وفي مباراة ثالثة، تعادل أونيون برلين مع شتوتغارت 1-1، فيما يلعب لاحقاً بوروسيا مونشنغلادباخ مع هرتا برلين.

© 2022 AFP