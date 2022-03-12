بطولة إنكلترا: رونالدو أفضل هداف في التاريخ في مباريات رسمية

لندن (أ ف ب) – أصبح مهاجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية بتسجيله هاتريك في مرمى توتنهام السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم رافعاً غلته إلى 807 أهداف.

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ومحا رونالدو الرقم السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلاً باسم النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي.

وكان رونالدو بلغ حاجز 800 هدف في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي بثنائية في مرمى أرسنال (3-2).

وسجل صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات 691 هدفًا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفًا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضاً هدافه التاريخي.

وحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، سجل بيكان الذي توفي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.

ويؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفاً لـ"الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.

من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.

© 2022 AFP