بطولة إيطاليا: يوفنتوس يواصل صحوته ويشدد الخناق على ثلاثي الصدارة

مهاجم يوفنتوس الدولي الإسباني ألفارو موراتا يحتفل بثنائيته في مرمى سمبدوريا (3-1) في الدوري الإيطالي في 12 آذار/مارس 2022.

روما (أ ف ب) – واصل يوفنتوس صحوته وشدد الخناق على ثلاثي الصدارة ميلان وإنتر ونابولي عندما تغلب على مضيفه سمبدوريا 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وسجل الياباني مايا يوشيدا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (23) والإسباني ألفارو موراتا (34 من ركلة جزاء و88) أهداف يوفنتوس، والمغربي عبد الحميد الصابيري (84) هدف سمبدوريا.

وهو الفوز الثالث توالياً ليوفنتوس والسادس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر الذي يستضيف إمبولي لاحقاً، ونقطتين خلف إنتر حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على تورينو الأحد، ونقطة واحدة خلف نابولي الثالث والذي يلعب بدوره غدا في ضيافة هيلاس فيرونا.

وحقق يوفنتوس انتصاره في غياب أبرز ركائزه الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتهم قطبا الدفاع قائده جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي وفيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي وباولو ديبالا والوافد الجديد السويسري دينيس زكريا والاميركي ويستون ماكيني، فيما فضل مدربه ماسيميليانو أليغري الإبقاء على الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش على دكة البدلاء مانحاً الفرصة لمويز كين.

وأكد يوفنتوس الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 19 مباراة متتالية في مختلف المسابقات و15 في الدوري وتحديداً منذ سقوطه على أرضه أمام أتالانتا صفر-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استعداده الجيد لاستضافة فياريال الاسباني الأربعاء المقبل في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهاباً).

وكان سمبدوريا البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لأنطونيو كاندريفا أبعدها الحارس الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني بصعوبة (22)، ارتد بعدها يوفنتوس بهجمة مرر على إثرها قائده الدولي الكولومبي خوان كوادرادو كرة عرضية زاحفة من داخل المنطقة حاول يوشيدا قطعها قبل أن تصل الى مويز كين لكنه تابعها بالخطأ في مرمى فريقه (23).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة من مسافة قريبة لستيفانو سينسي وأبعدها الى ركنية لم تثمر (31).

وحصل كين على ركلة جزاء اثر عرقلته من الخلف من المدافع الغامبي عمر كولاي فانبرى لها موراتا على يمين الحارس فلاديميرو فالكوني (34).

وحصل سمبدوريا على ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب وسطه الفرنسي أدريان رابيو نفذها كاندريفا لكن شتشيزني تصدى لها (74).

ونجح سمبدوريا في تقليص الفارق عندما انبرى البديل الصابيري لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بظهر موراتا وخدعت شتشيزني (84).

وعوَّض موراتا بإضافته هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل مانويل لوكاتيلي (88).

ورفع موراتا غلته من الأهداف هذا الموسم إلى ثمانية.

سبيتسيا يتنفس الصعداء

وتنفس سبيتسيا الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه كالياري 2-صفر.

وضغط سبيتسيا منذ بداية المباراة وحصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه دانييلي فيردي في الدقيقة 36، لكن الأخير عوَّض بصناعته الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 55 بكرة من ركلة حرة تابعها الكرواتي مارتين إرليتش بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

واضاف الألباني راي ماناي الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من الأوكراني فيكتور كوفالينكو.

وحقق سبيتسيا فوزه الأول بعد تعادل وأربع هزائم متتالية، والثامن هذا الموسم فارتقى إلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة مبتعداً بفارق سبع نقاط عن فينيتسيا الثامن عشر وآخر الهابطين إلى الدرجة الثانية، وبفارق أربع نقاط أمام كالياري الذي بقي في المركز السابع عشر بخسارته الثانية توالياً والرابعة عشرة هذا الموسم.

وانتزع ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير تعادلاً ثميناً من مضيفه ساسوولو 2-2 وحرمه من الفوز الرابع توالياً.

وكان ساليرنيتانا البادئ بالتسجيل عبر فيديريكو بوناتسولي في الدقيقة الثامنة، ورد ساسوولو بهدفين لجانلوكا سكاماكا (20) والعاجي حامد جونيور تراوريه (30)، قبل أن يخطف البوسني ميلان ديوريتش التعادل في الدقيقة 81.

وعزز ساسوولو موقعه في المركز العاشر برصيد 40 نقطة مقابل 16 نقطة لسالينيتانا.

ويلعب الأحد أيضا فيورنتينا مع بولونيا، وأتالانتا مع جنوى، وأودينيزي مع روما، على أن تختتم الإثنين بلقاء لاتسيو مع فينيتسيا.

© 2022 AFP