بطولة فرنسا: نيس المنقوص ينتزع تعادلاً سلبياً من مونبلييه

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – انتزع نيس المنقوص تعادلا سلبياً من مضيفه مونبلييه السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وخاض نيس الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد قائده البرازيلي دانتي في الدقيقة 35 لتسببه في ركلة جزاء فشل اصحاب الارض في ترجمتها إلى هدف.

ورفع نيس رصيده في المركز الثاني إلى 50 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الذي بامكانه أن يستعيد الوصافة في حال فوزه بأكثر من ثلاثة أهداف على مضيفه بريست الاحد في ختام المرحلة التي تشهد في اليوم ذاته استقبال باريس سان جرمان المتصدر (62 نقطة) والجريح جراء خروجه من ثمن نهائي دوري الابطال بخسارته أمام إياباً ريال مدريد 1-3 (فاز 1-صفر ذهاباً)، ضيفه بوردو.

في المقابل، رفع مونبلييه الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية عشرة هذا الموسم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان نيس، المتأهل إلى نهائي الكأس المحلية، يأمل في أن يتابع على المنوال ذاته بعد فوزه الصعب على سان جرمان 1-صفر في المرحلة السابقة، إلاّ ان رجال المدرب كريستوف غالتييه سقطوا في فخ التعادل.

وحافظ نيس صاحب أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم، حيث تلقى 17 هدفاً فقط منها 7 خارج عقر داره، على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات (3 انتصارات مقابل تعادلين).

في المقابل، اتبع مونبلييه خسارته أمام مرسيليا بركلات الترجيح 4-5 في ثمن نهائي الكأس المحلية بعد تعادلهما 1-1، بسلسلة من اربع هزائم أمام كل من سانت إتيان 1-3 وليل صفر-1 ورين 2-4 ونانت صفر-2، تخللها الفوز على لوريان 1-صفر في المراحل الخمس الأخيرة، قبل أن يسقط في فخ التعادل على أرضه.

وفي شوط أوّل ناري، اصطدمت كرة الجزائري أندي ديلور بالقائم بعد أربع دقائق من صافرة البداية بعد تمريرة من مواطنه هشام بوداوي، في حين لم يتمكن الفريق المضيف من ترجمة ركلة الجزاء التي حصل عليها وأدت إلى طرد قائد نيس دانتي اثر خطأ ارتكبه على سيبي إيلي واهي في الدقيقة 35، اذ انتهت "بانينكا" تيجي تيدي سافانيه بين يدي الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس (39).

وفي الثاني، ضغط مونبلييه لاحراز هدف النقاط الثلاث، فحاول فالير جرمان بتسديدة مرت بجانب القائم (53)، فيما كانت أبرز فرصة لنيس في الدقيقة 77 تسديدة صاروخية للمهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ، بديل ديلور، مرت بدورها بجانب القائم الأيسر.

© 2022 AFP