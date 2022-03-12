تركيا وأرمينيا تتعهدان مواصلة التطبيع

أنطاليا (تركيا) (أ ف ب) – تعهد وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا السبت في تركيا مواصلة عملية التطبيع بين البلدين.

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واشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمام الصحافة بمحادثات "مثمرة وبناءة" في أنطاليا (جنوب) مع نظيره أرارات ميرزويان.

كذلك أعلن تشاوش أوغلو أن أذربيجان "تدعم عملية" التطبيع بين تركيا وأرمينيا، بينما كانت العلاقات تعثرت بين أنقرة ويريفان بشأن مسألة ناغورني قره باغ، من بين ملفات أخرى.

ومن شأن تسوية النزاع في ناغورني قره باغ بعد ستة أسابيع من الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لصالح أذربيجان، حليفة تركيا، أن تجعل هذا التقارب ممكناً الآن، وترغب به أرمينيا بشدة إذ تعاني صعوبات اقتصادية وتشجعه روسيا.

بدأت أنقرة ويريفان مؤخراً اتصالات مباشرة بهدف تطبيع العلاقات بينهما عبر تعيين مبعوثيهما الخاصين، سردار كيليتش من الجانب التركي، وروبين روبينيان من أرمينيا، ثم اجتماعهما في موسكو في 14 كانون الثاني/يناير.

واستؤنفت أولى الرحلات التجارية بين تركيا وأرمينيا منذ عامين أوائل شباط/فبراير، لكن الحدود البرية بين البلدين لا تزال مغلقة منذ عام 1993، مما يجبر الشاحنات على العبور عبر جورجيا أو إيران.

© 2022 AFP