دورة إنديان ويلز: الفوز الـ700 لموراي وعودة قوية لرادوكانو

كلايف برونسكيل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً، فوزه الـ700 في دورات محترفي كرة المضرب، فيما عادت البريطانية إيما رادوكانو بقوة من الإصابة الجمعة في دورة إنديان ويلز الأميركية على أرض صلبة.

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لدى الرجال في احدى دورات الماسترز 1000، قلب موراي، حامل لقب 3 بطولات كبرى والمصنف 88 عالمياً راهناً، تأخره ليفوز على الياباني المتأهل من التصفيات تارو دانيال 1-6 و6-2 و6-4 في الدور الأول.

ورفع موراي، المشارك ببطاقة دعوة والباحث عن أول ألقابه منذ 2019، عدد انتصاراته إلى 700 في دورات المحترفين "بلوغ هذا الرقم انجاز جيد"، علماً انه احد أربعة لاعبين حاليين يحقق هذا الانجاز إلى جانب النجوم السويسري روجيه فيدرر (1251)، الإسباني رافايل نادال (1043) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (991).

تابع الاسكتلندي البالغ 34 عاماً والذي تعرض لاصابة قوية في وركه عام 2017 "لم يكن الوصول إلى هنا سهلاً"، في إشارة إلى انه حقق فوزه الـ600 عام 2016، قبل أن تتراجع نتائجه بسبب سلسلة من الاصابات.

لكن في بداية المباراة، بدا موراي متعثراً، إذ خسر وصيف نسخة 2009 المجموعة الأولى في 28 دقيقة.

وفي الثالثة، كان قريباً من فقدان ارساله أربع مرات، قبل أن يحسم المواجهة، ليضرب موعداً مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 31 في الدور التالي.

وثأر موراي مجدداً من الياباني المصنف 106 عالمياً الذي صدمه في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يردّ موراي التحية في الدور الأول من دورة الدوحة.

رادوكانو بثلاث مجموعات

ولدى السيدات، بلغت رادوكانو، المصنفة 11 وحاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز، الدور الثالث بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و3-6 و6-1.

حققت رادوكانو بداية قوة لم تكن تتوقعها بعد عودتها من اصابة في الورك كلايف برونسكيل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حققت بداية قوة لم تكن تتوقعها بعد عودتها من اصابة في الورك أبعدتها عن مباراة في دورة غوادالاخارا المكسيكية قبل أسبوعين.

عانت في بطولة أستراليا من البثور وخاضت مباراتها الخامسة فقط في عام 2022.

قالت ابنة التاسعة عشرة التي أصيبت أيضاً بفيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر "كان تحدياً.. الاصابات، البثور. اعتقد انها تأثيرات غير مباشرة للاصابة بكوفيد وعدم التدريب لثلاثة أسابيع".

تقدمت 3-صفر وحسمت المجموعة الأولى في 26 دقيقة، ثم كسرت ارسال غارسيا مطلع المجموعة الثانية.

لكن غارسيا، المصنفة رابعة عالمياً سابقاً، ردّت محرزة خمسة أشواط إضافية لتحسم الثانية قبل أن تستجمع رادوكانو قواها وتحسم المباراة في الثالثة.

قالت رادوكانو "تلعب (غارسيا) بقوة وسرعة كبيرتين. عندما خفّضت ايقاعي استغلت الموقف بسرعة. أدركت انه تعين علي اجراء بعض التغييرات في الثالثة".

وصدمت الأميركية أليسون ريسكه الإسبانية غاربينيي موغوروسا الثامنة وهزمتها صفر-6 و6-3 و6-1، محققة فوزها الـ12 في آخر 13 مباراة.

قالت ريسكه "أنا فخورة بنفسي للقتال دوماً بصرف النظر عن وضعية المباراة. أعتقد ان اليوم كان دليلاً على ذلك".

وخسرت الأوكرانية إيليا سفيتولينا المصنفة 12 أمام البريطانية الصاعدة من التصفيات هارييت دارت 2-6 و6-3 و6-3، لتحقق اول انتصاراتها على لاعبة بين الـ20 الأوليات.

وقاتلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثالثة والرومانية سميونا هاليب الأولى عالمياً سابقاً لبلوغ الدور الثالث.

خسرت شفيونتيك التي ارتدت ألوان العلم الأوكراني تعاطفا مع الغزو الروسي، المجموعة الأولى أمام الأوكرانية أنهلينا كالينينا، لكنها ردّت بقوّة لاحقاً لتفوز 5-7 و6-صفر و6-1.

كتبت شفيونتيك (20 عاماً)، بطلة رولان غاروس 2020 "أنا ضد الحرب، لا أحب رؤية عذاب الناس. أنا فخورة بالشعب البولندي الذي يستقبل الأوكرانيين. فخورة بقدرتنا على المساعدة ووحدتنا في هذه الأوقات الصعبة".

أما هاليب، المتوجة في إنديان ويلز في عام 2015، فقد فازت على إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-2 و4-6 و6-2. وتلتقي هاليب الأميركية كوكو غوف السادسة عشرة والفائزة على مواطنتها كلير ليو 6-1 و7-6 (7-4).

© 2022 AFP