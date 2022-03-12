دوري "أن بي ايه": بوبوفيتش المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات في التاريخ

روب كار غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – أصبح مدرب سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش أكثر مدرب يحقق الانتصارات ضمن الدور المنتظم في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 1336 فوزاً الجمعة اثر فوز سبيرز على يوتا جاز متخطياً الأسطوري دون نلسون.

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وبفوز فريقه على ضيفه جاز رابع المنطقة الغربية 104-102، تفوّق بوبوفيتش الذي يشرف على سبيرز منذ 1996 وقاده إلى خمسة ألقاب في الدوري، على نلسون الذي أشرف على بوبوفيتش بالذات قبل ثلاثة عقود.

وكالعادة، نسب بوبوفيتش هذا الانجاز لكامل أفراد الفريق والجماهير الداعمة له على مدى أكثر من ربع قرن.

قال المدرب البالغ 73 عاماً "كلنا نتشارك هذا الرقم. ليس لي وحدي. هو لنا جميعنا.. بعد كل شيء سيحطمه أحدهم".

وإلى قيادة سبيرز خمس مرات نحو لقب دوري "أن بي ايه"، أشرف بوبوفيتش على المنتخب الأميركي الأولمبي الذي نال الميدالية الذهبية العام الماضي في طوكيو.

أضاف بوبوفيتش "هذه شهادة لمجموعة كبيرة من الأشخاص. أمر كهذا لا يخصّ فرداً واحداً".

تابع "كرة السلة لعبة جماعية. تعظ لاعبيك باللعب الجماعي، وهذا ما فعلته طوال حياتي مع كل اللاعبين والمدربين الرائعين، الجهاز الفني، وكنت محظوظاً لنيل دعم هذه المدينة الرائعة. الجماهير تدعمنا مهما حصل".

© 2022 AFP