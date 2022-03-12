دوري "أن بي ايه": 50 نقطة لليبرون في سلة ويزاردز

رونالد مارتينيز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل "الملك" ليبرون جيمس 50 نقطة مرّة ثانية في غضون أسبوع عندما قاد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على واشنطن ويزادرز 122-109، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وجمع المخضرم جيمس رصيده من 18 تسديدة (من أصل 25)، 6 ثلاثيات من 9 محاولات و8 من 8 عن خط الرميات الحرة، وأضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليلتقط فريقه أنفاسه بعد 9 خسارات في آخر 11 مباراة.

قال جيمس، بطل الدوري مع ثلاثة أندية مختلفة "أهدرنا العديدة من الكرات، لكن تابعنا القتال، واصلنا دفاعنا، ونجحت بتسجيل سلسلة جيدة في مرحلة ما".

وكان جيمس (37 عاما)، بطل الدوري أربع مرات وأفضل لاعب أربع مرات أيضا، قد سجّل 56 نقطة السبت الماضي خلال الفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز. وهذه أول مرة يسجل لاعب من ليكرز 50 نقطة أو أكثر على أرضه منذ الراحل كوبي براينت في عام 2007.

وبعد تسجيله 17 نقطة في الشوط الأول، أضاف ليبرون 12 متتالية في مرحلة من الربع الثالث.

وكانت المرة الـ14 في مسيرة جيمس يسجل فيها 50 نقطة أو أكثر، ليحتل المركز السادس في الترتيب التاريخي.

وكان على بعد تمريرتين حاسمتين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 30 ألف نقطة، 10 آلاف متابعة و10 آلاف تمريرة حاسمة.

وكان سعيداً في فترة من المباراة لاحتضانه من قبل والدته غلوريا "كان تواجدها هنا الليلة جميلاً. هي أبرز مشجعة لي، أكبر الهام لي وأعظم حبّ لي".

والى تألق ليبرون، سجل زميله ماليك مونك 21 نقطة، واكتفى الموزع المخضرم راسل وستبروك بخمس نقاط والبديل المخضرم كارميلو أنتوني بسبع نقاط.

ولدى الخاسر، كان كايل كوزما، اللاعب السابق في ليكرز، أفضل مسجل مع 23 نقطة و7 متابعات.

وفي مباراة أصبح فيها المدرب غريغ بوبوفيتش الأكثر فوزاً ضمن الدور المنتظم في تاريخ الدوري (1336) متخطياً دون نلسون، فاز سان أنتونيو سبيرز على ضيفه يوتا جاز 104-102.

وكان ديجونتي موراي افضل مسجل في المباراة مع 27 نقطة.

وسجل سبيرز 6 رميات حرة من أصل ثماني في آخر 14.2 ثانية، رافعاً رصيده إلى 26 فوزاً و41 خسارة، بفارق مباراة عن نيواورليانز بيليكانز، صاحب المركز الأخير المؤهل إلى ملحق الادوار الاقصائية.

© 2022 AFP