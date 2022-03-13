أن بي ايه: دورانت يسجل 53 نقطة ويقود نتس لفوز مثير على نيكس

ساره ستاير غيتي/ا ف ب

كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس خلال المباراة ضد نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 13 آذار/مارس 2022

واشنطن (أ ف ب) – سجل المخضرم كيفن دورانت 53 نقطة ليقود بروكلين نتس لفوز مثير 110-107 على جاره وضيفه نيويورك نيكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد، أمام أعين زميله كايري إرفينغ الذي جلس بين الجماهير.

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وبسبب البروتوكلات المعتمدة في مدينة نيويورك حيث اللقاح ضد فيروس كورونا إجباري لخوض المباريات، فإن إرفينغ غير الملقح ليس مؤهلا للعب أكان في "ماديسون سكوير غاردن" أو "باركلايز سنتر" الخاص بفريقه نتس.

ولكن مع تخفيف القيود تجاه غير الملقحين في الاماكن العامة، سُمح لإرفينغ بالتواجد مع الجماهير، ما أغضب ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الذي طالب بتحرير إرفينغ والسماح له بخوض المباريات البيتية.

غرّد ليبرون على تويتر "فعلا، ما من صواب في ذلك على الإطلاق. يقال إنه لو كان المنطق السليم سليمًا، لكنّا جميعًا نملكه. حرّروا كايري".

ومع غياب إرفينغ الذي اكتفى هذا الموسم بخوض المباريات خارج الديار، في ظل انتظار الوافد الجديد الاسترالي بن سيمونز لخوض مباراته الاولى، كانت المهمة على عاتق دورانت الذي كان على قدر الحمل مع 53 نقطة، 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

سجل ثلاثية قبل 53.3 ثانية من النهاية ليمنح التقدم 106-103 لفريقه.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يصل فيها دورانت الى عتبة الـ50 نقطة أقله، والثامنة في مسيرته. ويعتبر إرفينغ وليبرون اللاعبَين الوحيدين الآخرين اللذين وصلا الى هذه العتبة في مباراتين على الاقل هذا الموسم.

وهناك آمال بإمكانية عودة إرفينغ للمنافسة في نيويورك مع حلول موعد الادوار الاقصائية في 16 نيسان/أبريل المقبل مع تخفيف القيود.

ويحتل نتس المركز الثامن في المنطقة الشرقية، فيما يحتل نيكس المركز الثاني عشر.

© 2022 AFP