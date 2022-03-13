اعتقال أكثر من 250 متظاهراً في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

- اف ب

عناصر في الشرطة الروسية يجرون متظاهرا خلال احتجاج ضد غزو اوكرانيا في وسط موسكو في 13 اذار/مارس 2022

موسكو (أ ف ب) – أفادت منظمة غير حكومية باعتقال أكثر من 250 شخصاً تظاهروا الأحد في أنحاء روسيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وذكرت منظمة "أو في دي-انفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات على موقعها، أنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 268 شخصاً في 23 مدينة".

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس الشرطة تعتقل متظاهرين في موسكو وفي سانت بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد.

في موسكو، تحدى بضع عشرات حظر التظاهر المفروض وتجمعوا في ساحة مانيج قرب الكرملين. واقتادت الشرطة ما لا يقل عن 30 متظاهراً وصحافياً واحداً، وفق فرانس برس.

وهتفت امرأة "السلام في العالم!" بينما كان شرطيان يسحبانها بالقوة.

ورسم عدد من عناصر الشرطة حرف "Z" على خوذهم، تعبيراً عن تقديرهم ودعمهم للجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا.

وفي سانت بطرسبرغ، حيث شوهدت العديد من سيارات الشرطة في الوسط، حاول المتظاهرون أن يلتزموا الحذر.

وارتدت كريستينا (20 عاماً) سترة زرقاء وقبعة صفراء، هما لونا العلم الأوكراني. وقالت لفرانس برس "بالطبع الخروج للاحتجاج المخيف. يتم أخذ الجميع، اعتُقل العديد من أصدقائي، وطرد آخرون من الجامعة".

واضافت "أرتدي ألوان أوكرانيا وأقف هنا، لأحتج بطريقة أو بأخرى".

وصرخت بها امرأة عابرة في الستينيات "أنتم جميعاً خونة، يجب أن نعتقلكم جميعاً".

وأكدت فرانس برس أن الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين وبعض الصحافيين.

ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون يومياً في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا.

ورغم محدودية نطاقها، إلا أن مجرد تنظيم هذه التجمعات وسط قمع قوي للغاية أمر ملحوظ. ويتعرض المتظاهرون للغرامات أو حتى السجن بشكل منهجي. وتم اعتقال أكثر من 5000 متظاهر الأحد الماضي.

© 2022 AFP