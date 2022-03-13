المغرب يطلق أول خط جوي مباشرا نحو إسرائيل

عبد المجيد رزقو ا ف ب

لافتة إعلانية لرحلات للخطوط الجوية المغربية إلى تل ابيب، في 10 آذار/مارس 2022 في الدار البيضاء

الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) – أطلق المغرب الأحد أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، تعزيزا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدر البيضاء.

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ضمت الطائرة على الخصوص وفدا من رجال أعمال مغاربة، بحسب وسائل إعلام محلية. ويسعى إطلاق هذا الخط إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"، وفق ما أوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان.

كان مرتقبا افتتاحه أواخر العام الماضي لكنه تأخر بسبب إغلاق الحدود جراء جائحة كوفيد-19. ويشمل أربع رحلات في الأسبوع بحوالي 400 يورو.

واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

قبل ذلك كانت المملكة تستقبل سياحا إسرائيليين، غالبيتهم من أصول مغربية، لكن من خلال رحلات غير مباشرة عبر بلدان أوروبية.

ويراهن المغرب، الذي يضم أيضا جالية يهودية تعد الأهم في شمال إفريقيا، على استقطاب نحو 200 ألف سائح إسرائيلي سنويا مقابل نحو 50 ألفا العام الماضي.

أشارت شركة الخطوط الجوية المغربية إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

من جهته دعا مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط دافيد غوفرين على تويتر "إخوتنا المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين".

وأضاف معلقا على ملصق دعائي للرحلات نحو إسرائيل "يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب".

وأطلقت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية من جانبها خطا مباشرا باتجاه مراكش أواخر تموز/يوليو، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود.

ووقع البلدان مؤخرا اتفاقا للتعاون الاقتصادي يطمح إلى رفع تبادلاتهما التجارية إلى نصف مليار دولار سنويا. كما وقعا قبل ذلك اتفاق تعاون أمني غير مسبوق.

© 2022 AFP