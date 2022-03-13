بطولة ألمانيا: هرتا برلين يقيل مدربه كوركوت

توبياس شفارتس ا ف ب

فرانكفورت (أ ف ب) – أقال نادي هرتا برلين الألماني مدربه التركي تايفون كوركوت الأحد، بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر التي عززت سلسلة من تسع مباريات دون فوز في عام 2022 وقرّبته من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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قال النادي في بيان "قرّرت إدارة هرتا برلين الافتراق عن المدرب تايفون كوركوت بمفعول فوري".

وسيتم الإعلان عن خليفة كوركوت في وقت لاحق.

وانضم الدولي التركي السابق إلى هرتا برلين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد إقالة المجري بال دارداي.

وتحت اشرافه، تراجع هرتا إلى المركز السابع عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري، ما يضعه أمام خطر الهبوط.

قال المدير الإداري فريدي بوبيتش في بيان "بعد بداية واعدة وسبع نقاط في أول أربع مباريات ونزعة إيجابية، حللنا بوضوح الأداء والنتائج في المباريات التسع من النصف الثاني للموسم".

تابع "توصلنا إلى خلاصة تقضي إلى ضرورة تغيير المدرب".

أضاف "نحن راهناً في منطقة الهبوط. لدينا ثماني مباريات متبقية لنيل النقاط التي نحتاجها للصمود".

وفي البيان عينه، شكر كوركوت (47 عاماً) الجميع في هرتا ""للتعاون المنفتح والصادق".

ويعيش هرتا توترات خارج حدود الملعب، بعد نزاع بين المستثمر الأكبر لارس فيندهورست واللجنة التنفيذية في النادي والمدير الرياضي أرنه فريدريش الذي قدّم استقالته الإثنين الماضي.

© 2022 AFP