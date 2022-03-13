بطولة إسبانيا: برشلونة ثالثًا بفوز رابع تواليًا وإشبيلية يسدي خدمة لريال بتعثره

فيران توريس يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 13 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – واصل برشلونة نتائجه الرائعة محققًا فوزه الرابع تواليًا في الدوري على حساب ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين الاحد، في آخر استعداد محلي له قبل الكلاسيكو المرتقب الاسبوع المقبل ضد الغريم المتصدر ريال مدريد الذي قدم له وصيفه إشبيلية خدمة بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه رايكو فايكانو 1-1.

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ويعيش النادي الكاتالوني فترة مميزة مع مدربه تشافي هرنانديس بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليًا في الدوري، بفضل ثنائية فيران توريس وهدف ثالث من الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ في الشوط الاول فيما أضاف البديل ريكي بوتش الرابع في الثاني.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده الى 51 نقطة متساويًا بالنقاط مع أتلتيكو مدريد الرابع الفائز الجمعة على قادش، إلا أن لبرشلونة مباراة مؤجلة أمام رايكو فايكانو.

وفي ظل أربع نقاط فقط تفصل بين صاحبي المركزين الثالث والسادس، تعد المنافسة على مراكز دوري الابطال بأن تكون مفتوحة على مصراعيها حتى نهاية الموسم.

وكانت هذه المباراة الاخيرة لبرشلونة قبل المواجهة المصيرية التي تنتظره في تركيا في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه الخميس.

وتشكل مسابقتا الدوري والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الفرصتين الوحيدتين أمام النادي الكاتالوني لإنقاذ موسمه، وذلك بعدما خرج خالي الوفاض من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس الملك والكأس السوبر المحلية وابتعاده بفارق 12 نقطة عن ريال.

ولم يخسر برشلونة في الدوري منذ سقوطه أمام ضيفه ريال بيتيس صفر-1 في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وافتتح فيران توريس التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها الشاب غافي إثر عرقلة من ناتشو فيدال (14).

وسجل اللاعب الذي وصل من مانشستر سيتي الانكليزي في أوائل العام الحالي، الهدف الثاني عندما وصلته كرة بينية رائعة من الفرنسي عثمان ديمبيليه الى داخل المنطقة مرت بين عدة لاعبين، تابعها بين قدمي الحارس سيرخيو هيريرا (21).

ولعب الفرنسي دور الممرر مجددًا بعد أن رفع الكرة عن الجهة اليمنى تابعها أوباميانغ على الطائر في الشباك، مسجلا هدفه السادس مع الفريق منذ وصوله من أرسنال الانكليزي في سوق الانتقالات الشتوية (27).

ودفع تشافي في الشوط الثاني بالهولندي مفميس ديباي وبوتش الذي سجل الهدف الرابع عندما سدد كرة قوية من مشارف المنطقة، تصدى لها الحارس لتعود إليه فراوغ الاخير وأسكنها في المرمى (75).

تعادل إشبيلية يُفرح ريال

وأسدى رايو فايكانو خدمة كبيرة لريال مدريد المتصدر بإجباره ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بالتعادل 1-1.

المهاجم الفرنسي لإشبيلية أنتوني مارسيال يغادر الملعب بعد المباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الاسباني لكرة القدم. مدريد في 13 اذار/مارس 2022 غابريال بويس ا ف ب

ودخل إشبيلية اللقاء على خلفية تعادل سلبي في المرحلة الماضية خارج الديار أيضًا أمام ألافيس، ما سمح لريال مدريد في توسيع الفارق الى ثماني نقاط بفوزه على مضيفه الأندلسي ريال بيتيس 3-1.

وكانت الفرصة قائمة أمام إشبيلية للعودة سريعًا الى سكة الانتصارات ضد فريق دخل المباراة على خلفية 6 هزائم متتالية ومن دون أي فوز في ثماني مراحل متتالية، وتحديدًا منذ فوزه على الأفيس 2-صفر في 18 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن فريق المدرب خولن لوبيتيغي وجد نفسه متخلفًا في الثواني الأولى من الشوط الثاني بهدف أول في الدوري الإسباني للبرتغالي بيبي منذ كانون الثاني/يناير 2019 ضد سلتا فيغو، وذلك بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من إيفان باليو (46).

وأنقذ الدنماركي توماس ديلايني نقطة للفريق الأندلسي، المدعو للسفر الى لندن لمواجهة وست هام الخميس في إياب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" (فاز ذهاباً 1-صفر)، بإدراكه التعادل في الدقيقة 63 بعدما انقض على الكرة وحولها في الشباك إثر عرضية من المكسيكي خيسوس كورونا.

وبهذه النقطة، رفع إشبيلية رصيده الى 56 نقطة وبات مهدداً بالتخلف بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في حال فوز الأخير على مضيفه ريال مايوركا الإثنين في ختام المرحلة.

وخلافاً لإشبيلية، خرج الجار ريال بيتيس منتصرًا للمرة الأولى منذ 20 شباط/فبراير، وذلك بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف سجله بورخا إيغليسياس منذ الدقيقة 20 للقاء الذي أكمله فريقه بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق بعد طرد الفرنسي نبيل فقير.

وبعد خمس مباريات متتالية من دون فوز محليًا وقاريًا، آخرها الخسارة على أرضه الخميس أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني 1-2 في ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ"، استعاد بيتيس توازنه وحقق فوزه الخامس عشر في الدوري في المركز الخامس.

ويأمل القطب الأخضر والأبيض للأندلس المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 2005-2006 حين انتهى مشواره عند دور المجموعات، لكن المهمة لن تكون سهلة لأن برشلونة يملك مباراة مؤجلة، كما يتوجب عليه مواجهة الأخير وريال مدريد وريال سوسييداد وفالنسيا من الآن وحتى نهاية الموسم الذي يدخل الآن مراحله العشر الأخيرة.

وعلى غرار بيتيس، ما زال سوسييداد يحلم بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما رفع رصيده الى 47 نقطة في المركز السادس، وذلك بفوزه على ضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله البديل مارتن سوبيميندي في الدقيقة 70، معقداً الوضع على الضيوف الذين يقبعون في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ22 نقطة بعد تلقيهم الهزيمة السادسة عشرة.

© 2022 AFP