بطولة إسبانيا: فايكانو يسدي خدمة لريال بفرضه التعادل على إشبيلية

المهاجم الفرنسي لإشبيلية أنتوني مارسيال يغادر الملعب بعد المباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الاسباني لكرة القدم. مدريد في 13 اذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – أسدى رايو فايكانو خدمة كبيرة لريال مدريد المتصدر باجباره ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثانٍ توالياً، وهذه المرة 1-1 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ودخل إشبيلية اللقاء على خلفية تعادل سلبي في المرحلة الماضية خارج الديار أيضاً أمام ألافيس، ما سمح لريال مدريد في توسيع الفارق الى ثماني نقاط بفوزه على مضيفه الأندلسي ريال بيتيس 3-1.

وكانت الفرصة قائمة أمام إشبيلية للعودة سريعاً الى سكة الانتصارات ضد فريق دخل المباراة على خلفية 6 هزائم متتالية ومن دون أي فوز في ثماني مراحل متتالية، وتحديداً منذ فوزه على الأفيس 2-صفر في 18 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن فريق المدرب خولن لوبيتيغي وجد نفسه متخلفاً في الثواني الأولى من الشوط الثاني بهدف أول في الدوري الإسباني للبرتغالي بيبي منذ كانون الثاني/يناير 2019 ضد سلتا فيغو، وذلك بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من إيفان باليو (46).

وأنقذ الدنماركي توماس ديلايني نقطة للفريق الأندلسي، المدعو للسفر الى لندن لمواجهة وست هام الخميس في إياب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" (فاز ذهاباً 1-صفر)، بإدراكه التعادل في الدقيقة 63 بعدما انقض على الكرة وحولها في الشباك إثر عرضية من المكسيكي خيسوس كورونا.

وبهذه النقطة، رفع إشبيلية رصيده الى 56 نقطة وبات مهدداً بالتخلف بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في حال فوز الأخير على مضيفه ريال مايوركا الإثنين في ختام المرحلة.

© 2022 AFP