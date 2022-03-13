بطولة إسبانيا للسيدات: برشلونة يحرز اللقب الثالث توالياً بخماسية في مرمى ريال مدريد

آبي بار غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

مدريد (أ ف ب) – أحرز برشلونة لقب الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم للموسم الثالث توالياً، بفوزه على غريمه ريال مدريد 5-صفر الأحد.

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وبفوزه الكبير على ريال، ابتعد برشلونة بفارق 22 نقطة عن ريال سوسييداد في صدارة الترتيب، قبل 6 مراحل من نهاية الموسم.

وفاز الفريق الكاتالوني في جميع مبارياته الـ24، مسجلاً 136 هدفاً، بمعدل 5.2 هدفين في المباراة، مقابل ستة فقط في شباكه، ليحرز اللقب السابع في الدوري.

وكان برشلونة أحرز الموسم الماضي ثلاثية نادرة، بتتويجه بلقي الدوري، دوري بطلات أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وكأس الملكة "كوبا دي لا رينا".

وبعد تتويجه بلقب الكأس السوبر هذا الموسم، بمقدوره تحسين سجله مع رباعية تاريخية.

بلغ ربع نهائي دوري بطلات أوروبا حيث سيلاقي ريال مدريد، خامس ترتيب الدوري، مجدداً في مباراتين، وربع نهائي الكأس حيث يلاقي ريال سوسييداد الأسبوع المقبل.

وستقام مباراة الذهاب ضد ريال على ملعب كامب نو الذي يتسع لـ99 ألف متفرج.

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا بعد المباراة "الليغا هامة جداً، هي مسابقة الانتظام. تتخطى اللاعبات حدودهن باستمرار. هذا أفضل فريق في العالم، ويرغبن بالمزيد".

وأطلق ريال مدريد فريقه الرسمي عام 2020، وبرغم تطوره السريع إلا ان الفارق لا يزال كبيراً مع غريمه التاريخي برشلونة.

وسجلت أليكسيا بوتيّاس، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هدفين (41 و43) على ملعب يوهان كرويف أمام 5430 متفرجاً، في أعلى حضور لهذا الملعب الذي تم افتتاحه في آب/أغسطس 2019.

أضافت باتريسيا غويخارو (60) وجيني هرموسو (82) هدفين آخرين وبينهما سجّلت الألمانية بابيت بيتر عن طريق الخطأ (65).

© 2022 AFP