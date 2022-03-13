بطولة إنكلترا: هافيرتس يمنح تشلسي "المعاقب" فوزًا قاتلا على نيوكاسل

جاستن تاليس ا ف ب

الالماني كاي هافيرتس يحتفل بتسجيله هدف الفوز لتشلسي ضد نيوكاسل في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 13 آذار/مارس 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سجل الألماني كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 ليمنح تشلسي المتخبط بسبب العقوبات، فوزًا مهمًا على ضيفه نيوكسل المنتفض مؤخرًا، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الأحد.

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ويواجه النادي اللندني سلسة من القيود في أعقاب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لغزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

إلا أن تشلسي نجح في الإفلات من "عقوبة" التعادل على أرض الملعب، بفضل هدف رائع من هافيرتس الذي وصلته كرة طويلة من خلف المدافعين من الايطالي جورجينيو، روضها ببراعة وغمزها في الشباك.

وحقق فريق المدرب الالماني توماس توخل فوزه الخامس تواليًا في الدوري، معززًا مركزه الثالث برصيد 59 نقطة على بعد سبع من ليفربول الثاني ومتقدمًا بتسع عن مانشستر يونايتد الرابع، علمًا أن لتشلسي مباراة مؤجلة ضد أرسنال الذي يستضيف لاحقًا ليستر سيتي.

من جهته، مني نيوكاسل بخسارة أولى هذا العام بعد سلسلة من تسع مباريات من دون هزيمة في الدوري ومستويات مشجعة يقدمها منذ إبرام صفقات مهمة في سوق الانتقالات الشتوية بعد الاستحواذ السعودي.

وتعود آخر خسارة لنيوكاسل الى سقوطه أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة على أرضه في 19 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

واستعد تشلسي بأفضل طريقة للمباراة ضد ليل في فرنسا الاربعاء في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم الذهاب 2-صفر لصالحه في لندن.

ويسعى تشلسي لتخفيف الشروط التي وضعتها الحكومة البريطانية. إذ لا يحق له بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.

كما حرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالاضافة الى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار.

وأقرّ التشيكي بتر تشيك، مستشاره الفني قبل المباراة ان النادي غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم.

وقدم نيوكاسل شوطًا أول مميزًا وحرم تشلسي من تشكيل خطورة تذكر على المرمى، إذ كانت التسديدة الوحيدة بين الخشبات الثلاث من جانب الطرفين تلك التي سددها الباراغوياني ميغيل ألميرون في الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس السنغالي إدوار مندي (45+2).

وطالب نيوكاسل بركلة جزاء في الشوط الثاني بسبب خطأ من تريفو شالوبا على جايكوب مورفي (57) لم يحتسبه الحكم وسط اعتراض من الضيوف.

دفع توخل بالبلجيكي روميلو لوكاكو والاميركي كريستيان بوليسيك لإنقاذ الموقف، إلا أن التهديد كان دائمًا من هافيرتس عندما تابع برأسه عرضية من المغربي حكيم زياش استقرت بين يدي الحارس (77).

وكاد بدوره نيوكاسل أن يخطف هدفًا قاتلا من رأسية السويسري فابيان شار إثر عرضية من مات تارغت (86)، إلا أن كلمة الحسم كانت للالماني الذي منح النقاط الثلاث لتشلسي بهدف جميل.

وست هام يواصل الضغط

وواصل وست هام ضغطه على الفرق الكبرى في مسعاه للتأهل الى دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على ضيفه أستون فيلا بهدفي الأوكراني أندري يارمولينكو (70) والإسباني بابلو فورنالس (82)، فيما أحرز جايكوب رامسي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الاخيرة.

وعاد فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الى الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة الماضية ضد ليفربول، رافعًا رصيده الى 48 نقطة بالتساوي مع أرسنال الذي لعب أربع مباريات أقل.

وحقق ولفرهامبتون فوزه الثاني تواليًا وجاء على حساب ايفرتون بهدف وحيد للمدافع كونور كودري رافعًا رصيده الى 46 نقطة في المركز السابع.

وبات ايفرتون ومدربه فرانك لامبارد بعد خسارة رابعة تواليًا مستاويًا بالنقاط مع أول مراكز الهبوط (22 نقطة) الذي يحتله واتفورد الفائز 2-1 على ساوثمبتون.

وحقق ليدز يونايتد فوزه الاول مع مدربه الاميركي جيسي مارش الذي خلف الارجنتيني مارسيلو بييلسا، جاء ضد ضيفه نوريتش بطريقة جنونية 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع لكل فريق.

وكان ليدز تقدم بهدف الإسباني رودريغو في الدقيقة 13، قبل أن يعادل الاسكتلندي كيني ماكنيل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للضيوف (90+1). إلا أن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الارض بهدف جو غيلدهارت بعد دقيقتين فقط من دخوله بتمريرة من البرازيلي رافينيا (90+4).

© 2022 AFP