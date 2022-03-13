بطولة إيطاليا: أوسيمهن يبقي نابولي في قلب الصراع على اللقب

روما (أ ف ب) – أبقى النيجيري فيكتور أوسيمهن فريقه نابولي في قلب الصراع على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، وذلك بقيادته للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ودخل فريق المدرب لوتشانو سباليتي اللقاء على خلفية خسارته على أرضه أمام ميلان صفر-1 في المرحلة الماضية ما سمح للأخير في الانفراد بالصدارة، وكان بالتالي مطالباً في العودة سريعاً الى سكة الانتصارات من أجل البقاء في دائرة الصراع على اللقب، لاسيما بعد فوز الفريق اللومباردي على ضيفه إمبولي 1-صفر السبت.

وبفضل ثنائية لأوسيمهن رفع بها رصيده الى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، الأول في الدقيقة 14 بكرة رأسية بعد عرضية من ماتيو بوليتانو والثاني في الدقيقة 71 بعد عرضية من جوفاني دي لورنتسو، رفع الفريق الجنوبي رصيده الى 60 نقطة وبات ثانياً موقتاً بفارق ثلاث نقاط عن ميلان، وذلك بانتظار مباراة إنتر حامل اللقب (58 نقطة) مع مضيفه تورينو لاحقاً.

وفي المقابل وبعد هزيمة أولى أمام نابولي في آخر أربع مواجهات معه وأولى له في المراحل الخمس الأخيرة، تجمد رصيد فيرونا الذي سجل هدفه ماركو فاراوني بكرة رأسية (77) قبل أن يتعرض لضربة بطرد فيديريكو تشيكيريني بانذار ثانٍ (83)، عند 41 نقطة في المركز التاسع مباشرة خلف فيورنتينا الذي بقي في الصراع على المقاعد الأوروبية بعد عودته الى سكة الانتصارات إثر هزيمة وتعادل في الدوري وخسارة على أرضه في ذهاب نصف النهائي الكأس أمام يوفنتوس (صفر-1)، بفوزه على ضيفه بولونيا 1-صفر.

ويدين "فيولا" بفوزه الى الرابع عشر هذا الموسم الى الأوروغوياني لوكاس توريرا الذي سجل الهدف الوحيد (70) في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بطرد كيفن بونيفاتسي لحصوله على إنذارين.

ورفع فيورنتينا الذي تنتظره مواجهات صعبة للغاية من الآن وحتى نهاية الموسم كونه سيلتقي إنتر ونابولي وميلان وروما ويوفنتوس في المراحل التسع المتبقية، رصيده الى 46 نقطة بنفس عدد نقاط لاتسيو السابع الذي يلعب الإثنين مع فينيتسيا، فيما يتخلف موقتاً بفارق نقطة عن أتالانتا الخامس وروما السادس اللذين يلعبان لاحقاً مع جنوى وأودينيزي توالياَ.

© 2022 AFP