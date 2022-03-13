بطولة إيطاليا: سانشيس ينقذ إنتر من السقوط وأوسيمهن يبقي نابولي في الصراع على اللقب

روما (أ ف ب) – أنقذ البديل التشيلي أليكسيس سانشيس فريقه إنتر حامل اللقب من السقوط في ملعب تورينو بخطفه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، فيما أبقى النيجيري فيكتور أوسيمهن فريقه نابولي في قلب الصراع على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، وذلك بقيادته للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

في تورينو، كان إنتر قاب قوسين أو أدنى من تلقي هزيمته الرابعة للموسم بعدما تخلف أمام مضيفه "تورو" منذ الدقيقة 12 بهدف للبرازيلي بريمر الذي وصلته الكرة من تومازو بوبيغا إثر ركلة ركنية.

لكن أليكسيس سانشيس الذي دخل بصحبة التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 68 بدلاً من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والأوروغوياني ماتياس فيتشينو، أنقذ فريق المدرب سيموني إينزاغي من الهزيمة بخطفه التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البوسني إدين دجيكو.

وبهذا التعادل المخيب الذي هو الرابع توالياً خارج الديار لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2004 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، بات إنتر متخلفاً في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جاره ميلان المتصدر الذي فاز السبت على إمبولي 1-صفر، علمًا أن لإنتر مباراة مؤجلة.

وتنازل "نيراتسوري" عن الوصافة لنابولي الذي دخل لقاءه مع مضيفه فيرونا على خلفية خسارته على أرضه أمام ميلان صفر-1 في المرحلة الماضية ما سمح للأخير في الانفراد بالصدارة، وكان بالتالي مطالباً في العودة سريعاً الى سكة الانتصارات من أجل البقاء في دائرة الصراع على اللقب.

وبفضل ثنائية لأوسيمهن رفع بها رصيده الى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، الأول في الدقيقة 14 بكرة رأسية بعد عرضية من ماتيو بوليتانو والثاني في الدقيقة 71 بعد عرضية من جوفاني دي لورنتسو، رفع الفريق الجنوبي رصيده الى 60 نقطة وبات ثانياً بفارق ثلاث نقاط عن ميلان.

"أؤمن أنه باستطاعتنا فعل ذلك"

وبعد هذا الفوز، بدا أوسيمهن واثقاً من قدرة نابولي "على الفوز باللقب"، موضحاً لقناة "دازون" للبث التدفقي "كما كنت أردد دائماً، يجب أن نواصل الفوز. من أجل الفوز باللقب، عليك أن تحاول الفوز بكل مباراة هذا الموسم. اليوم كان خطوة أخرى نحو هدفنا وأؤمن أنه باستطاعتنا فعل ذلك (الفوز باللقب)".

وبعد هزيمة أولى أمام نابولي في آخر أربع مواجهات معه وأولى له في المراحل الخمس الأخيرة، تجمد رصيد فيرونا الذي سجل هدفه ماركو فاراوني بكرة رأسية (77) قبل أن يتعرض لضربة بطرد فيديريكو تشيكيريني بانذار ثانٍ (83)، عند 41 نقطة في المركز التاسع مباشرة خلف فيورنتينا الذي بقي في الصراع على المقاعد الأوروبية بعد عودته الى سكة الانتصارات إثر هزيمة وتعادل في الدوري وخسارة على أرضه في ذهاب نصف النهائي الكأس أمام يوفنتوس (صفر-1)، بفوزه على ضيفه بولونيا 1-صفر.

ويدين "فيولا" بفوزه الى الرابع عشر هذا الموسم الى الأوروغوياني لوكاس توريرا الذي سجل الهدف الوحيد (70) في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بطرد كيفن بونيفاتسي لحصوله على إنذارين.

تعثر أتالانتا وروما

ورفع فيورنتينا الذي تنتظره مواجهات صعبة للغاية من الآن وحتى نهاية الموسم كونه سيلتقي إنتر ونابولي وميلان وروما ويوفنتوس في المراحل التسع المتبقية، رصيده الى 46 نقطة بنفس عدد نقاط لاتسيو السابع الذي يلعب الإثنين مع فينيتسيا، فيما بات يتخلف بفارق نقطتين عن أتالانتا الخامس الذي تعثر بتعادله السلبي على أرضه مع جنوى المتخصص بالتعادلات (7 توالياً لأول مرة في تاريخه و16 هذا الموسم مقابل فوز يتيم يعود الى المرحلة الثالثة في أيلول/سبتمبر).

وبات أتالانتا متخلفاً بفارق 8 نقاط من المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يحتله يوفنتوس الفائز السبت على سمبدوريا 3-1.

ولم تكن حال روما، الفائز في المرحلة الماضية على أتالانتا بالذات 1-صفر، أفضل من فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني، إذ كان رجال البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقهم للعودة من ملعب أودينيزي بالهزيمة العاشرة للموسم بعد تخلفهم حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بهدف سجله منذ الدقيقة 15 الأرجنتيني ناهويل مولينا، لكن لورنتسو بيليغريني أنقذ نقطة من ركلة جزاء قاتلة إثر لمسة يد في المنطقة المحرمة على الهولندي مارفن زيغيلار.

ورفع روما رصيده الى 48 نقطة في المركز السادس، لكنه سيتراجع الى السابع في حال فوز جاره اللدود لاتسيو على فينيتسيا الإثنين.

© 2022 AFP