بطولة فرنسا: ثلاثية لسان جرمان لا تجنب ميسي ونيمار صافرات الاستهجان

آلان جوكار ا ف ب

باريس (أ ف ب) – على وقع صافرات الاستهجان لنجومه باستثناء كيليان مبابي بعد الخروج القاري المذل أمام ريال مدريد، فاز باريس جرمان على ضيفه بوردو 3-صفر الأحد في المرحلة 28 من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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على ملعب بارك دي برانس، أطلقت جماهير فريق العاصمة صافراتها في وجه النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بعد الاقصاء منتصف الأسبوع من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، برغم فوزه ذهاباً 1-صفر وتقدمه إياباً عن طريق مبابي، قبل أن يقلب الفرنسي كريم بنزيمة الطاولة ويسجل ثلاثية للفريق الملكي.

ومرّة جديدة افتتح مبابي التسجيل للفريق المملوك قطرياً والذي تعرّض رئيسه ناصر الخليفي لانتقادات مجموعات المشجعين المطالبة برحيل الإدارة الحالية. هزّ المهاجم الدولي الشباك في الدقيقة 24 بعد جملة بين ميسي والهولندي جورجينيو فينالدوم.

ضاعف نيمار الأرقام مطلع الشوط الثاني بهدف لم يجنبه المزيد من الصافرات (52)، قبل أن يحسم الأرجنتيني لياندرو باريديس النقاط بتسديدة يسارة قوية من داخل المنطقة (61).

ورفع سان جرمان رصيده إلى 65 نقطة من 28 مباراة بفارق 15 نقطة عن نيس الثاني، في طريقه إلى لقب جديد في الدوري.

© 2022 AFP