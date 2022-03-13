دوري "أن بي ايه": أفضل رصيد لتومسون العائد إلى غولدن ستايت في سلة ميلووكي

ثيرون و. هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – تألق كلاي تومسون بتسجيله 38 نقطة هي أعلى رصيد له هذا الموسم وقاد غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب 122-109، السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وأوقف غولدن ستايت سلسلة من ستة انتصارات متتالية لميلووكي.

وفي أفضل مباراة منذ عودته بعد غياب رهيب امتد سنتين ونصف السنة، سجّل ابن الثانية والثلاثين 15 من 24 تسديدة، بينها 8 من 14 ثلاثية، أضاف اليها 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة في 34 دقيقة.

قال تومسون "لا تفقد الثقة أبداً. مررت بالكثير. مجرّد الخروج والتنافس هي نعمة لي".

أضاف جوردان بول 30 نقطة لووريرز الذي سجل له ستيفن كوري ثماني نقاط فقط، مستمتعا برؤية زميله تومسون في "سبلاش براذرذ" يتألق ويقود فريقه للفوز.

أضاف تومسون "أنا منشد للكمال أحياناً. تعيّن عليّ أن أكون صبوراً. طالبني ستيف (كير، المدرب) بتنفيذ التسديدات الرائعة".

وغاب تومسون عن كامل موسم 2019-2020 لقطع في أربطة ركبته اليسرى وكامل موسم 2020-2021 لإصابة في وتر أخيل. عاد في كانون الثاني/يناير الماضي، وبلغ أفضل رصيد له 33 نقطة الشهر الماضي خلال الفوز على لوس أنجليس ليكرز.

تابع تومسون "كان تحدياً، لكن بعد التواجد مع أكثر من فريق رائع وادراك ما يتطلب للوصول إلى مرحلة التنافس النهائية، عرفت مدى الجهد المطلوب مني. لا أريد الوصول إلى القمة الآن، لا يزال المسار طويلاً".

وتساوى غولدن ستايت في وصافة المنطقة الغربية مع ممفيس غريزليز (46 فوزاً و22 خسارة) وراء فينيكس صنز المتصدر الذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف (53-14). فيما مُني باكس الذي سجل له النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 31 نقطة بخسارته الـ26 مقابل 42 فوزاً في وصافة المنطقة الشرقية، بفارق مباراتين ونصف عن ميامي هيت المتصدر.

© 2022 AFP