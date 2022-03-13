سواريس وفابريغاس يدافعان عن ميسي ونيمار... "لا ذاكرة لكرة القدم"

مدريد (أ ف ب) – دافع كل من الأوروغوياني لويس سواريس والإسباني سيسك فابريغاس عن زميليهما السابقين في برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بعد تعرض ثنائي باريس سان جرمان لصافرات الاستهجان من جماهير فريقهما الاحد في الدوري الفرنسي.

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ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ثنائي الهجوم خلال الفوز 3-صفر على بوردو في منافسات الدوري الاحد، معربة عن غضبها من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الاربعاء ضد ريال مدريد، بعد أن فرط سان جرمان بتقدم 1-صفر في إسبانيا (و2-صفر في مجموع المباراتين) قبل أن يخسر 1-3.

وتعرضت غالبية لاعبي سان جرمان للصافرات أثناء الإعلان عن الأسماء قبل المباراة، وميسي ونيمار خلالها، باستثناء كيليان مبابي صاحب الهدفين ضد ريال في المباراتين.

ونشر سواريس الذي تشارك الأمجاد مع الثنائي في النادي الكاتالوني وحققوا سويًا لقب دوري الابطال عام 2015 وشكلوا ثلاثيًا تاريخيًا عُرف بـ"أم أس أن"، صورة على إنستغرام برفقة صديقيه وكتب "كالعادة، لا ذاكرة لكرة القدم. دائمًا معكما ميسي ونيمار. أحبكما كثيرًا".

بدوره غرّد فابريغاس الذي لعب الى جانب اللاعبَين في برشلونة على تويتر "لا ذاكرة لكرة القدم على الإطلاق... إنه عار. دائما معكما يا صاحبَي".

رغم خروجه من دوري الابطال، يتصدر سان جرمان الدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه ويبدو أكثر من أي وقت مضى قريبًا لاستعادة اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح ليل.

إلا أن لقب المسابقة القارية الأم يبقى الحلم الاكبر للنادي الباريسي الذي وصل الى النهائي للمرة الاولى عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني، وقد استقدم هذا الموسم كوكبة من النجوم في مسعاه لتحقيق ذلك أبرزهم ميسي، المغربي أشرف حكيمي، المدافع الاسباني سيرخيو راموس الذي غاب عن غالبية المباريات بسبب الاصابة، بينها المواجهتان ضد فريقه السابق، والحارس الايطالي جانلويجي دوناروما بطل أوروبا.

قال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد الفوز "كانت مباراة حزينة. لا أحد يحب سان جرمان وألوان النادي سيروق له ما حدث".

وتابع "بعد الإحباط جراء الخروج من دوري الابطال، هناك حزن. ما من كلمات أخرى لوصف ذلك".

© 2022 AFP