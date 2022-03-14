إنديان ويلز: زفيريف يودّع من الدور الثاني ورادوكانو من الثالث

هاري هو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف خلال مباراته أمام الأميركي تومي بول في الدور الثاني من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، في 13 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ودّع الألماني الكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً، في مباراته الاولى في دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، من الدور الثاني بخسارته الأحد أمام الأميركي تومي بول (39) 2-6 و6-4 و6-7 (2-7).

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وتأتي هذه الخسارة بعد أسبوعين من اقصائه من دورة أكابولكو المكسيكية في الفردي بعدما عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه مرات عدة خلال مباراة في الزوجي، ليعاقب بثمانية اسابيع ايقاف عن جميع المسابقات مع وقف التنفيذ، اضافة إلى غرامة مالية بقيمة 40 ألف دولار في قرار أولي.

ورغم تراجع مستواه خلال المباراة أمام منافسه الاميركي، إلاّ أنّ زفيريف حافظ على رباطة جأشه ولم يبد غاضباً.

أرسل الالماني في المجموعة الثالثة ليتقدّم 5-2، غير أن بول والذي سبق له ان فاز عليه في المواجهة الاولى بينهما، كسر ارساله مباشرة بعد ارسال فاشل لزفيريف، قبل أن يتمكن من اجباره على خوض الشوط الفاصل، مستعيداً اسلوبه العدائي الذي تميز به في المجموعة الاولى.

قال بول منتشياً بأكبر فوز في مسيرته "لعبت على أعلى المستويات اليوم. كنت أعلم كيف سأواجهه، لذا حضرت إلى الملعب ونفذت خطتي بشكل جيد".

وأضاف "لقد كان الأمر أشبه بالجنون في المجموعة الثانية، وكان الحظ إلى جانبي قليلاً في النهاية، لكنني لعبت بشكل جيد عندما وصلنا إلى الشوط الفاصل، لذلك أنا سعيد جداً بأدائي".

وضرب بول موعداً في الدور التالي مع الاسترالي أليكس دي مينور (29) الفائز على مواطنه جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3.

-فوز عاشر توالياً لروبليف-

وبخلاف زفيريف، حقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً في الدورة، انتصاره العاشر توالياً بفوزه السهل على الالماني دومينيك كوبفر 7-5 و6-4.

تخلف روبليف 2-4 قبل أن يكسر ارسال منافسه المصنف 51 عالمياً، ليحسم المجموعة الاولى لصالحه.

وشهدت المجموعة الثانية ندية بين اللاعبين، فبعدما كسر روبليف ارسال كوبفر ليتقدم 4-3، رد الاخير سريعاً بكسر ارسال الروسي لتتعادل الكفة 4-4، ليكرر روبليف الامر ذاته ويتقدم 5-4 وينجو لاحقاً من ثلاث نقاط لكسر ارساله ليفوز بالمجموعة وثم المباراة.

ويواجه روبليف المنتشي بفوزه بلقبي دورتي مرسيليا ودبي هذا العام في الدوري التالي الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على مواطنه براندون ناكاشيما 6-4 و6-4.

وفاز الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس على الدنماركي هولغر روني المتأهل من التصفيات 6-3 و4-6 و6-4، في حين خسر الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع أمام الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب 6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-3.

وانتهت مغامرة البريطاني أندي موراي الذي حقق فوزه الـ 700 في مسيرته في الدور الاول بخسارته أمام الكازاخستاني الكسندر بوبليك (31) بنتيجة 6-7 (9-11) و3-6.

وفاز بوبليك المتوج بلقب دورة مونبلييه الفرنسية في شباط/فبراير الماضي للمرة الاولى على المتوّج بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام خلال ثلاث مواجهات بينهما.

-...وسابع توالياً لشفيونتيك-

وعند السيدات، لم تكن حال البريطانية إيما رادوكانو أفضل من مواطنها اذ خسرت في الدور الثالث أمام الكرواتية بيترا مارتيتش 7-6 (7-3) و4-6 و5-7.

وحصلت ابنة الـ 19 عاماً والتي توجت العام الماضي بلقب بطولة الولايات المتحدة على فرصة في المجموعة الثالثة خلال ارسالها لحسم المباراة والنتيجة لصالحها 5-4.

غير أن رادوكانو لم تتمكن من الفوز بأي كرة لانهاء اللقاء، لتعود وتخسر الأشواط الثلاثة التالية مع الكثير من الاخطاء اختتمتها بخسارة ارسالها فالمجموعة والمباراة.

وتمر رادوكانو بمرحلة صعبة هذا العام اذ كانت خسرت في الدور الثاني من بطولة استراليا الكبرى في كانون الثاني/يناير، قبل أن تعلن انسحابها من الدور الاول لدورة غوادالاخارا المكسيكية الشهر الماضي بسبب اصابة في وركها، علماً أن أفضل نتيجة لها في سبع دورات خاضتها بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز كانت وصولها إلى ربع نهائي دورة ترانسيلفانيا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

في المقابل، حققت مارتيتش المصنفة 79 عالمياً فوزها الاول على احدى اللاعبات المصنفات ضمن العشرين الاوليات في أكثر من عامين.

قالت مارتيتش "أردت ذلك (الفوز) بشدة. أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي عندما لم ألعب بشكل جيد. لأنني أعتقد أن الاداء كان متأرجحاً لكلا الجانبين".

وعانت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثالثة للفوز على الدنماركية كلارا تاوسن 6-7 (3-7) و6-2 و6-1.

وهو الفوز السابع توالياً لشفيونتيك بعد تتويجها في الدوحة الشهر الماضي، علماً أنها وصلت إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

وفازت الرومانية سيمونا هاليب على الأميركية كوكو غوف بسهولة تامة 6-3 و6-4، والألمانية أنجليك كيربر على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-1، فيما تغلبت ماديسون كيز على أليسون ريسكي 7-6 (7-4) و6-1 في لقاء أميركي الطابع.

© 2022 AFP