الدحيل القطري ينهي عقد مدربه البرتغالي لويس كاسترو

الدوحة (أ ف ب) – أنهى نادي الدحيل القطري لكرة القدم عقد مدربه البرتغالي لويس كاسترو بالتراضي في خطوة مفاجئة، على أن يسري فك الارتباط عقب انتهاء مهمة الفريق في كأس الأمير.

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وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي الإثنين "قرّرت إدارة النادي الاستجابة لرغبة المدرب في انهاء تعاقده مع الفريق بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي تولى فيها مهامه الفنية، بعد أن تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري البرازيلي".

وأضاف البيان "سيكون يوم الثامن عشر من شهر آذار/مارس الجاري هو آخر يوم للمدرب مع النادي الذي سيبدأ البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في دوري أبطال آسيا الذي سينطلق في شهر نيسان/ أبريل القادم".

وسيقود المدرب البرتغالي البالغ 60 عاماً الفريق في مباراة نصف نهائي الكأس أمام السد الإثنين، على أن يبقى على رأس الإدارة الفنية في حال بلوغ النهائي المقرر يوم 18 آذار/مارس الجاري.

وكان كاسترو قد تلقى عرضا لتدريب نادي بوتافوغو البرازيلي قبل عدة أشهر، بيد أن إدارة النادي أعلنت تمسكها بالمدرب قبل أن ترضخ لرغبته في الرحيل.

وتولى مدرب شاختار دانيتسك الأوكراني وفيتوريا غيمارايش السابق مهمة قيادة الدحيل بداية الموسم الحالي خلفاً للفرنسي صبري لموشي الذي أقيل من منصبة على خلفية اخفاق الفريق في الدوري وفي الكأس.

ولم يفلح كاسترو الذي يمتد عقده حتى 30 حزيران/يونيو المقبل في قيادة النادي لتحقيق لقب الدوري الذي احتفظ به السد للعام الثاني توالياً، لكنه على اعتاب تعويض ذلك عبر الظفر بلقب الكأس في حال تجاوز الغريم السد في الدور قبل النهائي .

وسيتعيّن على النادي أيجاد البديل قبيل انطلاق منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 7 نيسان/ أبريل في مدينة بريدة السعودية، حيث تضم المجموعة فرق سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.

© 2022 AFP