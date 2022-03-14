بطولة إنكلترا: رانغنيك يعتبر أن سانشو بدأ بإظهار موهبته الحقيقية

بول إيليس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – بدأ الإنكليزي جايدون سانشو في إظهار موهبته الحقيقية بعد بداية بطيئة في مشواره مع مانشستر يونايتد، بحسب المدرّب الموقت للـ"شياطين الحمر" الألماني رالف رانغنيك.

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ووصل سانشو إلى "أولد ترافورد" من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل صفقة انتقال قدرها 73 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار) في تموز/يوليو الماضي، بعد مساعي حثيثة من قبل النادي الإنكليزي لإحداث تأثير تحت قيادة النروجي أولي غونار سولشاير.

ولعب المهاجم الإنكليزي الذي لم يسجل أي هدف حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أساسياً بشكل منتظم تحت قيادة رانغنيك الذي تولى زمام القيادة في "أولد ترافورد" بعد إقالة سولشاير في الشهر نفسه.

وقدّم اللاعب البالغ 21 عاماً أداءً رائعاً في المباراة التي فاز فيها يونايتد على توتنهام 3-2 السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز، وصنع الهدف الثاني في ثلاثية البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخية.

وقال رانغنيك إنه سعيد بعودة سانشو إلى مستواه: "لقد دفعوا مبلغاً لا بأس به من أجل إغرائه بالابتعاد عن بوروسيا دورتموند، وإذا دفعت هذا المبلغ من المال في رسوم انتقال للاعب، فيجب عليه تقديم مستوى مماثل".

وأضاف "في النهاية، كلهم بشر. حقيقة أنه كلّف الكثير من المال لا يعني أنه يلعب بهذا المستوى منذ البداية. أخبرني أنه بالطبع كانت مشكلة له التكيّف مع كثافة الدوري، مع اللياقة البدنية في الدوري. الآن تمكن من فعل ذلك. أنا سعيد برؤيته يلعب بهذا المستوى الآن".

وتابع الألماني أن المهاجم "يقترب الآن من جايدون سانشو الذي عرفته من ألمانيا (...) في النهاية الأمر كله يتعلق بالثقة".

وأضاف "عندما جئت إلى هنا، كان من الواضح أنه كان علينا أن نجرّب كل شيء لمساعدته في الوصول إلى أفضل نسخة من نفسه".

ورغم فوزه على توتنهام السبت، يواجه مانشستر يونايتد مهمة صعبة لحجز مكان له بين الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، ما يضمن له مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الخامس حالياً مع 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الرابع الذي يمتلك أيضاً ثلاث مباريات مؤجلة.

© 2022 AFP