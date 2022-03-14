دورة إنديان ويلز: مدفيديف يودع من الدور الثالث ويتخلى عن صدارة التصنيف لديوكوفيتش

الروسي دانييل مدفيديف يرد إحدى الكرات في مواجهته للفرنسي غايل مونفيس في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الأميركية في كرة المضرب في 12 آذار/مارس 2022.

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أُقصي الروسي دانييل مدفيديف من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الفرنسي غايل مونفيس 6-4 و3-6 و1-6 الإثنين، وسيتخلى عن صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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ولم يهنأ مدفيديف بصدارة التصنيف العالمي سوى ثلاثة أسابيع بعدما كان انتزعها في 28 شباط/فبراير من الصربي الغائب عن الدورة الأميركية لأنه لم يتم تطعيمه بلقاح فيروس "كوفيد-19" وبالتالي تم منعه من دخول الولايات المتحدة.

وضرب مدفيديف الذي لم ينجح في تخطي الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز في مشاركاته السابقة، بقوة في المجموعة الأولى وحسمها في صالحه 6-4.

لكن مدفيديف اهتز في المجموعة الثانية مع اهتزاز الأرض لفترة وجيزة بسبب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، فخسرها 3-6، ليضطر إلى خوض مجموعة ثالثة حاسمة كانت الكلمة الأخيرة فيها للفرنسي الذي كسبها 6-1 وأنهى المباراة في صالحه في ساعتين وسبع دقائق.

وهي المرة الثانية التي يتغلب فيها مونفيس على لاعب مصنف أول عالميا بعد الأولى على الإسباني رافايل نادال عام 2009.

كما هو الفوز الثاني لمونفيس على مدفيديف في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن، بعد الأول في نصف نهائي دورة روتردام الهولندية عام 2019 عندما رد التحية للروسي الذي كسب المواجهة الاولى بينهما في نصف نهائي دورة صوفيا البلغارية في العام ذاته.

ويلتقي مونفيس في الدور المقبل مع الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس التاسع عشر والفائز بسهولة كبيرة على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت الخامس عشر 6-2 و6-صفر.

© 2022 AFP