الايرانية البريطانية زاغاري راتكليف استعادت جواز سفرها

جاستن تاليس ا ف ب

مؤيدون يحزمون الاغراض الشخصية لريتشارد راتكليف زوج نزانين زغاري راتكليف البريطانية-الايرانية المسجونة في ايران منذ 2016 بعد انهاء اضرابه عن الطعام في لندن في 13 تشرين الثاني/يناير 2021

لندن (أ ف ب) – استعادت الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران منذ عام 2016 جواز سفرها البريطاني ما أثار آمالا في عودتها إلى المملكة المتحدة، بحسب ما أعلنت النائبة عن دائرتها في لندن الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وكتبت توليب صديق النائبة العمالية عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على تويتر "يسعدني أن أعلن أن نازانين زاغاري راتكليف قد استردت جواز سفرها البريطاني".

وأضافت أنها "ما زالت في منزل عائلتها في طهران ... أعتقد أن ثمة حاليًا فريقا مفاوضا بريطانيا في طهران".

وبحسب مؤسسة تومسون رويترز التي تعمل لصالحها، قال محاميها حجة كرماني عندما سئل عما إذا كان سيتم الإفراج عن زاغاري راتكليف "آمل أن نتلقى قريبا أخبارا سارة".

وفي عام 2016 اعتقلت نازانين زاغاري راتكليف في طهران أثناء زيارة لاسرتها، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، فرع الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه.

وكانت قد اتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

بعد أن أمضت عقوبتها، حُكم عليها مرة أخرى في أواخر نيسان/أبريل بالسجن لمدة عام لمشاركتها في تجمع خارج السفارة الإيرانية في لندن في عام 2009.

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، خسرت زاغاري راتكليف استئنافها، ما أثار مخاوف اسرتها من ايداعها السجن مجددا بعد الافراج عنها بسوار إلكتروني في آذار/مارس 2020، بسبب وباء كوفيد-19.

أمل "حذر"

ويرى مؤيدوها انها رهينة النزاع الدائر بين لندن وطهران بسبب دين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران عام 1979.

ولدى سؤاله عن الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة "تواصل دراسة الخيارات لحل هذه المسألة" رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل "لان المباحثات مستمرة" في هذا الخصوص.

ورفض المتحدث التعليق على قضية نازانين زاغاري راتكليف، لكنه أشار إلى أن الحكومة "لطالما طلبت الافراج عن الرعايا البريطانيين المحتجزين ظلما في إيران".

اعلن زوج نازانين ووالد طفلتهما ريتشارد راتكليف إضرابا عن الطعام لمدة 21 يومًا في خريف عام 2021 لتسليط الضوء على قضيتها.

ويحتجز بريطانيون إيرانيون آخرون في إيران وبينهم المهندس المتقاعد أنوشه عاشوري الذي اعتقل في آب/أغسطس 2017 أثناء زيارته لوالدته وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفقًا لعائلته. كما اعتقل الناشط الحقوقي مهران رؤوف في تشرين الأول/اكتوبر 2020 ووضع في الحبس الانفرادي المطول، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي بيان أرسل لوكالة فرانس برس، أعرب ساشا ديشموخ رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة عن "أمله" في حل قضية "المعتقلين وعائلاتهم الذين يعانون منذ سنوات" مشددا على ضرورة "توخي الحذر".

وقال "من الواضح منذ زمن أن السلطات الإيرانية تستهدف الرعايا الأجانب بتهم زائفة تتعلق بالأمن القومي لممارسة ضغوط دبلوماسية" مضيفًا "في الماضي كان لدينا سلسلة من الآمال الكاذبة بشأن تقدم محتمل وبالتالي علينا توخي الحذر في الوقت الراهن".

© 2022 AFP