بطولة إنكلترا: أرسنال المتألق يقف بين ليفربول وفرصة تشديد الخناق على سيتي

جاستين تاليس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يقف أرسنال المتألق في الآونة الأخيرة بين ليفربول وفرصة تشديد الخناق على مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك حين يستضيفه الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين للدوري الإنكليزي في كرة القدم.

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التقى ليفربول وأرسنال ثلاث مرات هذا الموسم وخرج "الحمر" منتصرين مرتين 4-صفر في المرحلة 12 من الدوري الممتاز و2-صفر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل السلبي على أرض "المدفعجية" في ذهاب كأس الرابطة التي توج منافسه بلقبها.

لكن وضع أرسنال تغيّر كثيراً، إذ خرج منتصراً من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الممتاز ما سمح له في أن يصعد الى المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا مع ثلاث مباريات أقل من ملاحقه الرئيسي مانشستر يونايتد الذي يتخلف عن الفريق اللندني بفارق نقطة في المركز الخامس.

وسيحاول ليفربول ألا يفرط بالفرصة المثالية التي أتاحها له الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس الإثنين باجباره سيتي على الاكتفاء بالتعادل السلبي في ختام المرحلة التاسعة والعشرين، لأن فوز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على أرسنال في معقله سيضعه على بعد نقطة فقط من حامل اللقب الذي سيتواجه معه في مباراة مصيرية في العاشر من الشهر المقبل على "استاد الاتحاد" في المرحلة 31.

وبعد الفوز في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم على برايتون 2-صفر خارج الديار، تطرّق كلوب الى صراع اللقب مع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، قائلاً "كما الحال على الدوام، عندما نشاهد مانشستر سيتي يلعب نتوقع بأن يفوز بكل مباراة. كل ما بإمكاننا فعله هو الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

وشدّد على "أننا جاهزون، لكن لا نريد تسمية ذلك بأنه صراع على اللقب، كل ما نريده هو الفوز بالمباريات"، في محاولة منه لتخفيف الضغط على لاعبيه الحالمين بقيادة النادي الى رباعية تاريخية.

"... مجرد تخمينات"

وخاض ليفربول مباراة برايتون بعد سقوطه في منتصف الأسبوع على أرضه أمام إنتر الإيطالي صفر-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة المشوار في المسابقة لفوزه ذهاباً في ميلانو 2-صفر.

وكانت الخسارة أمام إنتر الثالثة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات بالنسبة لليفربول المرشح لبلوغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية حين يحل الأحد ضيفاً على نوتنغهام فورست من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في مباراة تسببت بتأجيل موقعته التي كانت مقررة في الدوري ضد غريمه مانشستر يونايتد في المرحلة 30.

وقبل التفكير بمحاولة الوصول الى نصف نهائي الكأس، على رجال كلوب التركيز جيداً أمام أرسنال الطامح الى العودة لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ منذ موسم 2016-2017.

وبعد الفوز الأحد على ليستر سيتي 2-صفر، فضّل المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا عدم التفكير بلعبة المراكز والتأهل الى دوري الأبطال، قائلاً "أنظر الى الترتيب والى المباريات المتبقية لنا وأعرف أين موقعنا، لكن علينا التطلع الى الأمام".

المدرب الايطالي انتونيو كونتي خلال مباراة فريقه توتنهام مع مضيفه بيرنلي في الدوري الانكليزي لكرة القدم. بيرنلي، شمال غرب انكلترا، في 23 شباط/فبراير 2022 نايجل روديس ا ف ب

وشدّد "علينا أن نركّز على ما نفعله، أن نركز على أدائنا والاستعداد للمباراة التالية، هذا كل ما في الأمر. أما أي شيء آخر... فهو مجرد تخمينات. أنا لست بارعاً في المراهنة، لم أكن أبداً جيداً في ذلك ولا أريد أن أبدأ بالمراهنة الآن".

وبعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-3 في عطلة نهاية الأسبوع بسبب ثلاثية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يأمل توتنهام ومدرّبه الإيطالي أنتونيو كونتي استعادة التوازن والعودة بالنقاط الثلاث من ملعب برايتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 16، قبل مواجهة الجار وست هام الأحد في مباراة هامة جداً لصراع دوري الأبطال والمشاركة القارية الموسم المقبل.

وبخسارته أمام يونايتد، حافظ توتنهام على تقليده وفشل في تحقيق فوزين على التوالي على صعيد كافة المسابقات منذ التاسع من كانون الثاني/يناير، وهو يمني النفس بألا يتلقى هزيمتين توالياً لأول مرة منذ منذ السقوط أمام ساوثمبتون وولفرهامبتون في 9 و13 شباط/فبراير من أجل البقاء في الصراع على المشاركة في دوري الأبطال.

ويحتل توتنهام حالياً المركز الثامن وفوزه الأربعاء سيضعه على المسافة ذاتها من وست هام السادس وعلى بعد نقطتين من يونايتد الخامس، مع مباراة أخرى مؤجلة في جعبته.

© 2022 AFP