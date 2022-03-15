بطولة انكلترا: كونتي يطالب كاين وسون ولوريس بقيادة توتنهام إلى دوري الأبطال

المدرب الايطالي انتونيو كونتي خلال مباراة فريقه توتنهام مع مضيفه بيرنلي في الدوري الانكليزي لكرة القدم. بيرنلي، شمال غرب انكلترا، في 23 شباط/فبراير 2022

لندن (أ ف ب) – طالب الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الانكليزي لكرة القدم المهاجمين هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون والحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس بقيادة الفريق لحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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وتعقدت مهمة توتنهام في احتلال احد المراكز الاربعة الأولى المؤهلة للمسابقة القارية الأم عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-3 في المرحلة التاسعة والعشرين، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثامن برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يستقبل ليفربول الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

وأكد كونتي أنه يتوجب على فريقه الفوز في معظم مبارياته المتبقية للعودة إلى المسابقة الأعرق، لذا يدرك أهمية حاجته إلى أن يكون نجومه في القمة.

قال المدرب الإيطالي عشية رحلة فريقه لمواجهة برايتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة "في حال أردت أن تحصل على أمل للصراع حتى النهاية من أجل أهداف كهذه، فانها اللحظة الّتي يتوجب عليّ فيها أن أطلب الكثير من اللاعبين الكبار".

وتابع "إلى هاري، هوغو وسوني. يتوجب على هؤلاء اللاعبين قيادة الفريق وأن يحافظوا علينا حتّى النهاية. في الوقت الحالي، الخبرة مهمة جداً. لا نملك الكثير من الخبرة في هذا الفريق ومن الحق الطلب من اللاعبين اصحاب الخبرة والموهبة الكبيرة منح كل شيء".

وأردف "اعتقد انهم يقدمون كل شيء، ولكن نسبة 100 في المئة ليست كافية. علينا أن نطلب 120 في المئة، 130 في المئة من أجل هذا النوع من الأهداف" في اشارة إلى التأهل لدوري الأبطال.

وتنافس أندية مانشستر يونايتد (50 نقطة) ووست هام (48) وولفرهامبتون (46) على مركز ضمن الاربعة الأوائل، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر مع 70 نقطة والذي يتقدم بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر ليفربول و11 عن تشلسي الثالث.

وأكد كونتي أن الامور "في انكلترا ليست سهلة" و"عندما تبدأ الموسم تفكر بشكل طبيعي انها اربعة أندية في النهاية، وأن هذه الفرق هي من تتأهل إلى دوري الابطال: يونايتد، سيتي، تشلسي وليفربول".

وختم قائلاً "ولكن في الموسم الماضي عانى ليفربول لحجز مركزه في دوري الأبطال. هذا الموسم يحصل الامر ذاته مع يونايتد. هذا الدوري صعب للغاية".

© 2022 AFP