بورصة كبرى للعملات المشفرة تحصل على ترخيص في البحرين

محمد الشيخ ا ف ب/ارشيف

دبي (أ ف ب) – أعلنت "باينانس"، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، أنها حصلت على ترخيص للعمل في الخليج انطلاقا من البحرين، في وقت تتنافس دول المنطقة لاستقطاب الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع.

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والشركة، التي تأسست في الصين قبل أن تحظرها بكين، ستوفر خدمات تبادل الأصول المشفرة وإدارتها في المملكة الصغيرة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حسبما أفادت على موقعها الثلاثاء.

وأشادت الشركة ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو بالإطار التنظيمي الذي وضعته سلطات البحرين و"المعايير المطلوبة" التي يفرضها مصرفها اللقطة عامة مركزي في مكافحة غسل الأموال، في وقت لا تزال السلطات في العديد من مناطق العالم تخشى العملات المشفرة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، سُحبت من "باينانس" تصاريح بيع العقود الآجلة في المملكة المتحدة من قبل السلطات البريطانية.

تأمل البحرين في أن تصبح مركزا إقليميا لشركات الأصول المشفرة، وهو اللقب الذي تتنافس فيه مع دبي.

وأعلنت السلطات الإماراتية هذا الشهر عن اعتماد قانون بشأن الأصول الافتراضية وإنشاء هيئة تنظيمية للاشراف على عمل القطاع.

وقال حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان "خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل هدفها تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين فيه".

ووفقا لوكالة بلومبرغ المالية، ستمنح دبي أيضا ترخيصا لـ"باينانس"، علما أنّ بورصة العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، "أف تي أكس" أعلنت الثلاثاء عن إطلاق عملياتها وافتتاح مقر إقليمي في دبي.

© 2022 AFP