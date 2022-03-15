تقارير عن عمليات تجنيد وتسجيل آلاف السوريين للقتال في أوكرانيا الى جانب الجيش الروسي

ا ف ب/ارشيف

بيروت (أ ف ب) – أعدت روسيا قوائم من أكثر من 40 ألف مقاتل ينتمون الى مجموعات موالية لقوات النظام ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب الأوكرانية الى جانب الجيش الروسي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، فيما أكدت مصادر أخرى فتح مراكز للتجنيد في سوريا تستهدف إيجاد عناصر يقاتلون الى جانب روسيا إنما كذلك أوكرانيا.

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وأعلن الكرملين قبل أيام أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير غزو أوكرانيا. ويقول خبراء ومحللون أن روسيا تعتمد استراتيجيات عسكرية في أوكرانيا مارستها خلال سبع سنوات من التدخل العسكري في سوريا الى جانب قوات النظام.

وأُنشئت مراكز تجنيد في سوريا، وفق المرصد السوري وناشطين، بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام في محافظات عدة أبرزها في دمشق وريفها وفي حمص (وسط) وصولاً إلى دير الزور (شرق).

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سجل أكثر من 40 ألف سوري أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن" بناء على دعوة موسكو.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يُشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد. فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناغورني قره باخ.

وقال عبد الرحمن "وافقت روسيا على 22 ألف مقاتل" منضوين ضمن القوات الحكومية أو مجموعات موالية للنظام.

وأوضح أن المجندين ينضوون في "الفرقة 25 المهام الخاصة" التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، والفيلق الخامس الذي أسسه الروس من مقاتلين معارضين سابقين، ولواء القدس الفلسطيني، وهو مجموعة فلسطينية موالية للنظام السوري قاتلت خصوصا في منطقة حلب في شمال البلاد.

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت القوات الروسية بدأت بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا.

القوات الروسية و"فاغنر"

وتُعد روسيا أبرز داعمي دمشق في النزاع بين قواتها ومجموعات معارضة والذي يصادف اليوم ذكرى مرور 11 عاماً على اندلاعه. وتتواجد قواتها في سوريا منذ 2015 حين بدأت تدخلها العسكري الذي لعب الدور الأساسي في قلب موازين القوى على الأرض لصالح دمشق.

وتشترط روسيا أن يكون المجندون تلقوا تدريبات عسكرية من القوات الروسية وشاركوا في القتال إلى جانبها في سوريا، وأن يكونوا من أصحاب الخبرة في حرب الشوارع، وفق المرصد الذي يملك شبكة واسعة من المندوبين في كل المناطق السورية والذي يوثق النزاع السوري منذ بدايته.

وفي بلد يترواح فيه راتب الجندي السوري بين 15 و35 دولاراً، وعدت القوات الروسية، وفق المرصد، المجندين براتب شهري يعادل نحو 1100 دولار أميركي.

كما يحق للمقاتل تعويضاً قدره 7700 دولار في حال الإصابة و16500 دولار لعائلته في حال الوفاة في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده وباتت غالبية سكانه تحت خط الفقر.

ولا يتوقف الأمر على القوات الروسية، وفق المرصد وناشطين، إذ تجنّد شركة فاغنر الأمنية التي باتت معروفة بتجنيد مرتزقة في دول عدة والمعروفة بعلاقتها الوطيدة بالكرملين والناشطة في سوريا منذ سنوات، أيضاً مقاتلين.

وأفاد المرصد بأنه تم "تسجيل أكثر من 18 ألف شخص" حتى الآن بالتعاون مع فاغنر.

ونقلت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير الشهر الحالي عن جندي أنهى خدمته الإلزامية قوله "الأوضاع مزرية، لا كهرباء ولا تدفئة ولا غاز"، فما كان منه سوى أن سجل اسمه في "فرع للمخابرات الجوية" قرب دمشق للقتال في أوكرانيا.

في محافظة دير الزور، افتتح مركزا تسجيل في مدينتي دير الزور والميادين، وفق ما أفاد عمر أبو ليلى الذي يوثّق الأوضاع في المنطقة عبر موقعه "دير الزور 24".

وقال أبو ليلى لفرانس برس "بدأت فاغنر الموضوع في دير الزور"، مشيرا الى أن عدد المجندين لا يتجاوز العشرات حتى الآن.

وأضاف "في بلد لا تتوفر فيه أي مقومات معيشية، لا يجد البعض خياراً سوى الذهاب إلى حرب لا علاقة لهم فيها مقابل بضع مئات من الدولارات".

في السويداء ذات الغالبية الدرزية (جنوب)، أفادت منصة "السويداء 24" الإعلامية المحلية أن شركة أمنية سورية معنية بالتجنيد للقتال خارج البلاد، بدأت قبل يومين تسجيل أسماء.

في المقابل، نفى المتحدث باسم لجنة المصالحة الوطنية التابعة للحكومة السورية عمر رحمون وجود تجنيد. وقال لفرانس برس "لا يوجد حتى الآن أي اسم كُتب، وأي جندي سجّل في مركز، وأي شخص سافر بغرض القتال في أوكرانيا"، مضيفاً "حتى اللحظة، كل ما أثير هو حديث إعلامي ليست له صلة على أرض الواقع".

"مع الطرف الآخر"

وتجري أيضا في سوريا عملية تجنيد مقاتلين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة فصائل مقاتلة ومجموعات جهادية معارضة للنظام السوري، للقتال الى جانب القوات الأوكرانية.

وأفاد قيادي ومقاتلون فرانس برس أن التجنيد يحصل خصوصا في صفوف فرق "السلطان مراد" و"سليمان شاه" و"الحمزة"، وجميعها أرسلت مئات المقاتلين إلى ليبيا وناغورني قره باخ.

وإذا كان تجنيد مقاتلين سوريين في الحرب الأوكرانية يجد طريقه الى الواقع، فقد سبقته وتتزامن معه سلسلة من الأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركة سوريين في حرب أوكرانيا.

ومن بينها، تداولت صفحات سورية عدة على موقع "فيسبوك" الأسبوع الماضي صوراً لجندي سوري قالت إنه قتل في أوكرانيا. لكن خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس بينت في الحقيقة أن الصورة تعود في الحقيقة لضابط في الجيش السوريّ قضى في معارك في شمال سوريا عام 2015.

على الأرض، لا تبدو دوافع المسارعين الى تسجيل أسمائهم للقتال عقائدية، إنما تمليها ظروف بلد غارق في نزاع مدمر وانهيار اقتصادي وغياب أفق. وبالتالي، تشكل الرواتب سبباً أساسياً للمخاطرة.

وقال أحد مقاتلي الفصائل في منطقة واقعة تحت سيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه، "وعدونا بثلاثة آلاف دولار... الأموال التي سأحصل عليها من أوكرانيا، سأفتح بها متجراً هنا".

وقال آخر "تعبنا من الجوع.. سأذهب ولن أعود. من أوكرانيا سأذهب إلى أوروبا".

اية-رح-سترز/رض

© 2022 AFP