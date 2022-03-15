دورة إنديان ويلز: نادال يعبر بهدوء إلى ثمن النهائي

فريديريك براون ا ف ب/ا ف ب

تأهل الإسباني المصنف رابعاً عالمياً رافايل نادال إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية بفوزه ليل الاثنين الثلاثاء على البريطاني دان إيفانز 7-5 و6-3

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تأهل الإسباني المصنف رابعاً عالمياً رافايل نادال إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه ليل الاثنين الثلاثاء على البريطاني دان إيفانز 7-5 و6-3.

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وبهذا الفوز، حقق الإسباني انتصار السابع عشر على التوالي في العام 2022، متجنباً مباراة طويلة لتحقيق "ريمونتادا" على غرار مباراته السابقة أمام الأميركي سيباستيان كوردا.

وسيواجه حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (21) منذ تتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، الأميركي رايلي أوبلكا (المصنف 17) الذي فاز على الكندي دنيس شابوفالوف (المصنف 13) 6-7 (4/7)، 6-4 و6-4.

© 2022 AFP