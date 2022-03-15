دوري "أن بي إيه": 60 نقطة لتاونز تمنح مينيسوتا فوزاً على سان أنتونيو

سجّل كارل أنتوني تاونز 60 نقطة هي الحصيلة الأعلى له في مسيرته

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل كارل أنتوني تاونز 60 نقطة هي الحصيلة الأعلى له في مسيرته، مساهماً في فوز فريقه مينيسوتا تمبروولفز على سان أنتونيو سبيرز 149-139، في ليلة شهدت نتائج كبيرة في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

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وكان عدد النقاط التي سجلها تاونز في المباراة التي لعبها مينيسوتا خارج أرضه، أعلى حصيلة فردية في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وجاءت 32 نقطة لتاونز في الربع الثالث وحده، إذ سجّل اللاعب البالغ 26 عاماً سبع ثلاثيات من 11 محاولة.

وقال تاونز للصحافيين بعد الفوز الرقم 40 في مقابل 30 خسارة لمينيسوتا الساعي إلى مكان في ملحق المنطقة الغربية "كنت أتمنى أن أمنحكم مزيداً من الطاقة لكنني متعب للغاية".

وأضاف أنها كانت "مباراة رائعة، فوز عظيم للفريق. أخبرت كل شخص في غرفة تبديل الملابس إن ذلك حدث بسببهم جميعاً".

وفي مباراة أخرى، سجل ستيف كوري أكثر من 40 نقطة للمرة السابعة له هذا الموسم، في المباراة التي احتفل فيها غولدن ستايت ووريرز بعودة درايموند غرين وفاز 126-112 على واشنطن ويزاردز في سان فرانسيسكو.

وأنهى كوري المباراة برصيد 47 نقطة، ليحقق فريق ووريورز فوزه الرابع على التوالي من أصل 47 انتصاراً هذا الموسم وضعته في المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية.

وشهدت المباراة ظهور كوري وغرين وكلاي تومسون، ركائز نجاح الفريق على مدى العقد الماضي، للمرة الأولى سوية في الملعب منذ العام 2019.

© 2022 AFP