مقتل فلسطينيَين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

جعفر أشطية ا ف ب

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية الثلاثاء وأصيب تسعة أشخاص بجروح في مخيمي بلاطة وقلنديا في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأفادت الوزارة أن نادر هيثم فتحي ريان (16 عامًا) "أصيب في الرأس وفي الصدر والبطن واليد" بعدما "أطلقت عليه العديد من الأعيرة النارية". وأشارت إلى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، أحدهم حالته خطيرة.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان "ارهابيا اطلق النار على قواتنا فردت قواتنا عليه وقتلته".

ووقع تبادل إطلاق النار أثناء خروج القوات الإسرائيلية من مخيم بلاطة بعد اعتقال "فلسطيني مطلوب لدى إسرائيل لضلوعه في أنشطة إرهابية"، بحسب المتحدث.

وقال المصدر ذاته "عندما كانت قواتنا على وشك مغادرة المخيم، وصلت دراجة نارية وعلى متنها مخرب أطلق النار باتجاهها، فردت القوات الإسرائيلية وقتلته".

في الأثناء، أعلنت الوزارة أيضا مقتل فلسطيني آخر في مخيم قلنديا وهو "الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، وقد أصيب برصاصة.. في الرأس، كما أصيب 6 شبان آخرين برصاص الاحتلال".

وتندلع في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بانتظام سواء خلال تظاهرات أو خلال عمليات هدم منازل أو تنفيذ اعتقالات في التجمعات الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.

والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 يعيش فيها اليوم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

© 2022 AFP