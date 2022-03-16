إيران "سلّمت" زاغاري-راتكليف الى الحكومة البريطانية (تلفزيون رسمي)

جاستن تاليس ا ف ب

مؤيدون يحزمون الاغراض الشخصية لريتشارد راتكليف زوج نزانين زغاري راتكليف البريطانية-الايرانية المسجونة في ايران منذ 2016 بعد انهاء اضرابه عن الطعام في لندن في 13 تشرين الثاني/يناير 2021

طهران (أ ف ب) – سلّمت طهران الإيرانية-البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، الى السلطات البريطانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء.

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وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الالكتروني "إيريب نيوز"، إنه "تم تسليم زاغاري-راتكليف الى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام".

وقد أثيرت آمال في عودة زاغاري-راتكليف المزدوجة الجنسية إلى المملكة المتحدة بعدما أعيد جواز سفرها البريطاني إليها الثلاثاء أثناء وجود فريق تفاوض بريطاني في إيران.

وكتبت النائبة المحلية توليب صديق الأربعاء على توتير إن زاغاري-راتكليف كانت "في مطار طهران وفي طريقها إلى ديارها".

ولم يصدر تأكيد فوري من الحكومة البريطانية، وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن محتجزا آخر مزدوج الجنسية أيضا وهو، أنوشه عاشوري، عائد أيضا إلى بريطانيا.

ويرى البعض أن زاغاري-راتكليف كانت رهينة النزاع الدائر بين لندن وطهران بسبب دين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران عام 1979.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس لراديو "بي بي سي" إنها جعلت "من الأولوية ضمان سداد الديون التي ندين بها بشكل شرعي للسلطات الإيرانية".

© 2022 AFP