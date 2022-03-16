الامم المتحدة تعلن 15 آذار/مارس يوما لمكافحة الاسلاموفوبيا

اندريا رينو أ ف ب

اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من آذار/مارس 2022 في نيويورك حول الغزو الروسي لأوكرانيا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اعتمدت الدول ال193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بالإجماع قرارا اقترحته باكستان يعتبر 15 آذار/مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا.

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ويدعو النص غير الملزم إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

كذلك، يعبر القرار عن "الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية "إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا ".

© 2022 AFP