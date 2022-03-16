تصفيات مونديال 2022: بايل ورامسي يقودان تشكيلة ويلز للملحق الأوروبي

غاريث بايل يحيي الجماهير عقب نهاية مباراة ويلز وإستونيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر في الثامن من أيلول/سبتمبر 2021.

لندن (أ ف ب) – اختير مهاجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل ولاعب وسط رينجرز الاسكتلندي المعار من يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي ضمن تشكيلة منتخب بلادهما المدعوة إلى خوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

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وكان بايل أصبح ثاني لاعب ويلزي يبلغ حاجز 100 مباراة دولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المباراة ضد بيلاروس، لكن موسمه تعطل بشدة بسبب الإصابات.

شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرتين فقط مع ريال مدريد منذ نهاية آب/أغسطس، وكانت المباراة الوحيدة التي لعبها أساسيا أمام فياريال في الليغا الشهر الماضي.

في المقابل، لعب رامسي (31 عامًا) مباراتين فقط مع رينجرز كأساسي منذ انضمامه إلى صفوفه على سبيل الإعارة من يوفنتوس في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتلتقي ويلز مع النمسا في كارديف في 24 آذار/مارس الحالي في نصف نهائي المسار الأول، وفي حال فوزها ستواجه في النهائي في أيلول/سبتمبر المقبل اسكتلندا أو أوكرانيا اللتين تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في 24 الحالي أيضا إلى حزيران/يونيو المقبل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مدرب ويلز روبرت بايج أنه لا يخشى على بايل ورامسي وذلك عقب إعلانه الأربعاء عن تشكيلة من 26 لاعبا لمواجهة النمسا ومباراة دولية ودية لم يتم الكشف عن طرفها الثاني حتى الآن.

وقال "إنهما لاعبان كبيران بالنسبة لنا وبالطبع نريدهما أن يلعبا المباراتين باستدعائهما الى المعسكر".

واضاف "لكن الشيء الجيد هو أنهما يتمتعان بلياقة بدنية، ويتطلعان الى الالتحاق بالمعسكر التدريبي ولا يطيقان الانتظار. يحضر اللاعبون الكبار للمباريات الكبيرة. لقد أثبتوا (اللاعبون الكبار) ذلك بمرور الوقت وفعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا".

وخسرت ويلز الساعية إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958، خدمات حارس مرمى ليستر سيتي داني وورد بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، لذلك من المقرر أن يخوض حارس مرمى بيرنلي المخضرم واين هينيسي مباراته الدولية الـ99 ضد النمسا.

ويغيب أيضا المهاجمان كيفر مور وتايلر روبرتس والمدافع جيمس لورانس بسبب الإصابة.

© 2022 AFP