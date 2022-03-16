تناغم بين بطولات الغراندسلام باعتماد سوبر تاي بريك في المجموعة الخامسة

أدريان دنيس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – قرّرت البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب اعتماد طريقة متناغمة في حسم المباريات التي تنتهي بخمس مجموعات، معتمدة في عام 2022 السوبر تاي بريك، أي شوط فاصل يحسمه من يصل أولاً إلى عشر نقاط بفارق نقطتين عن الخصم بعد التعادل 6-6 في المجموعة الأخيرة.

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وقالت بطولات أستراليا، رولان غاروس، ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز الأربعاء في بيان مشترك "يرغب مكتب بطولات الغراندسلام بتجربة على مدار موسم كامل، بالتشاور مع رابطتي المحترفات والمحترفين والاتحاد الدولي للتنس، قبل تطبيق هذا الإجراء بشكل دائم".

علّقت مديرة بطولة رولان غاروس الفرنسية أميلي موريسمو "قد يخيب أمل بعض محبي القوانين الأصلية، لكننا فخورون بالتناغم مع البطولات الثلاث الكبرى الأخرى".

أصرّت "على الصعيد الرياضي، هذا منطقي لأننا نتماشى مع البطولات الكبرى الأخرى".

وفي السنوات الأخيرة، كانت رولان غاروس الوحيدة تترك المباريات قائمة إلى أن يتفوّق لاعب على خصمه بفارق شوطين في المجموعة الخامسة الأخيرة. اعتمدت أستراليا السوبر تاي بريك، ولويمبلدون تاي بريك عند التعادل 12-12 في المجموعة الأخيرة وفي الولايات المتحدة يطبق تاي بريك في المجموعة الخامسة بعد التعادل 6-6.

يذكر أن مباراة الأميركي جون إيسنر والفرنسي نيكولا ماهو في ويمبلدون 2010 انتهت مجموعتها الخامسة الأخيرة 70-68 للأميركي واستمرت المباراة أكثر من 11 ساعة لعب.

شرحت موريسمو "أخذنا أيضاً في عين الاعتبار صحة اللاعبين، لأنه خلال فترة بطولة الغراندسلام، بدءا من نتيجة 13-11 و16-14 تصبح البطولة مرتهنة بشكل كبير".

تابعت "يجب أيضاً تقديم المتعة للجماهير الراغبين بمشاهدة لحظات حاسمة في نهاية المباراة. على صعيد البرمجة فإنها تعطي مزيداً من المشاهدة، خصوصاً للقنوات الناقلة، ولو ان عدد المباريات المعنية لم يكن كبيراً".

© 2022 AFP