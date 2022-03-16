دوري "أن بي إيه": إيرفينغ يسحر ماجيك بـ60 نقطة

سجّل كايري إيرفينغ 60 نقطة هي الأعلى في مسيرته خلال فوز فريقه بروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 150-108

لوس انجليس (أ ف ب) – بات كايري إيرفينغ ثاني لاعب يسجّل 60 نقطة في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي وفي أقل من 24 ساعة بعد كارل أنتوني تاونز (مينيسوتا)، في أداء مذهل ساهم فيه بمواصلة بروكلين نتس لسلسلة انتصاراته وهذه المرة بنتيجة مهولة 150-108 على حساب أورلاندو ماجيك، في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

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وقدم نجم نتس إيرفينغ الذي حصد 50 نقطة الأسبوع الماضي خلال الفوز على على تشارلوت هورنتس، أداءً مذهلاً للتاريخ ضد مضيفه ماجيك في مركز أمواي في أورلاندو.

وبالتالي، تجاوز إيرفينغ عدد النقاط الأعلى في مسيرته سابقاً والذي كان 57 نقطة سجلها عام 2015 حينما كان يلعب في صفوف كليفلاند كافالييرز أمام سان أنتونيو سبيرز.

وقال اللاعب البالغ 29 عاماً بعد أدائه الملحمي "شعرت أنني بحالة جيدة. إنها حقاً نتيجة للطريقة التي كنا نتأقلم بها كفريق، نحن فقط نعطي الثقة لبعضنا البعض ونفعل الأشياء الصحيحة".

وأضاف "عندما تتمكن من تسجيل 60 نقطة بسلاسة في اللعبة ولا يبدو ذلك قسرياً، ولا تسجل عدداً كبيراً من التسديدات السيئة، وتعود إلى مقاعد البدلاء ويدعمك الزملاء ويطلبون منك الذهاب لتسجيل الرقم القياسي، هذا ما يجعل كرة السلة تستحق العناء".

وجاءت النقاط الستين لإيرفينغ، بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل كارل أنتوني تاونز 60 نقطة أيضاً لمينيسوتا تمبروولفز أمام سان أنتونيو سبيرز.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعبان مختلفان 60 نقطة أو أكثر في ليلتين متتاليتين في الدوري الأميركي للمحترفين، منذ العام 1962.

© 2022 AFP