يوروبا ليغ: رحلة حذرة لبرشلونة إلى اسطنبول في إياب ثمن النهائي

جوزيب لاغو ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – يبحث برشلونة والاختصاصي إشبيلية عن التأهل إلى ربع نهائي بطولة يوروبا ليغ في كرة القدم، في ظل خوض ثلاثة أندية إسبانية ثمن النهائي وهي تأمل في متابعة الهيمنة الأيبيرية على البطولة القارية الرديفة في السنوات الأخيرة.

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وحصد إشبيلية أربعة ألقاب العقد الماضي (2014 و2015 و2016 و2020) كما توّج أتلتيكو مدريد عامي 2012 و2018 وفياريال في النسخة الأخيرة على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي بركلات الترجيح.

ويحلّ برشلونة القادم من دوري الأبطال على غلطة سراي التركي الخميس بعد تعادلهما سلباً الأسبوع الماضي في ملعب كامب نو. أما إشبيلية، فيحلّ على وست هام الإنكليزي بعد فوزه عليه ذهاباً بهدف المغربي منير الحدادي.

وتبدو حظوظ ريال بيتيس الأضعف بين الإسبان، إذ يحل على أينتراخت فرانكفورت الألماني بعد خسارته على أرضه 1-2.

ويخوض برشلونة رحلة اسطنبول منتشياً من 10 مباريات من دون خسارة أعادت الروح إلى تشكيلته بقيادة دينامو خط الوسط السابق المدرب القادم من السد القطري تشافي. وارتقى الفريق الكاتالوني إلى المركز الثالث في ترتيب الليغا بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت إبن النادي داخل أسواره.

قال مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه بعد خوض مباراته الـ600 مع فريقه الأحد خلال الفوز العريض على أوساسونا 4-صفر "الجماهير تستمتع لدى قدومها إلى الاستاد، ونحن أيضاً داخل الملعب".

تابع "النتائج (الجيدة) تعود ونأمل في أن تستمر حتى نهاية الموسم".

لكن تشكيلة تشافي المتجددة تعادلت على أرضها مع غلطة سراي الذي يعاني في الدوري التركي، ما يعني انها أمام رحلة حذرة لحجز بطاقة ربع النهائي.

وفيما استحوذ برشلونة على الكرة، اعتبر مدافعه إريك غارسيا انهم افتقدوا "للمسة الأخيرة الحاسمة أمام المرمى". أما لاعب الوسط الدولي بيدري، فرأى "لم نحرّك الكرة بسرعة كافية. كما افتقدنا للمستوى المناسب من الضغط".

على الطرف المقابل، أشار جناح غلطة سراي كريم أكتورأوغلو "حصدنا النتيجة التي نرغب فيها. ستكون مباراة مختلفة في الإياب مع جماهيرنا وراءنا".

يُذكر أن مدرب غلطة سراي الإسباني دومينيك تورنت كان ضمن الجهاز الفني لبرشلونة بين 2007 و2012 ولحق بالمدرب جوزيب غوارديولا إلى بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي، قبل أن يعمل بمفرده بدءاً من العام 2018.

وست هام للانتفاضة

في المقابل، يعوّل إشبيلية على هذه المسابقة بعد تعادل رجال المدرب خولن لوبيتيغي ست مرات في آخر ثماني مباريات، لتتبخر آماله المنطقية في مزاحمة ريال مدريد المتصدر على لقب الليغا، حيث يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل.

ويحمل الفريق الأندلسي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (6)، أولها في 2006. كما يأمل في بلوغ النهائي للاستفادة من خوضه على ملعبه رامون سانشيس بيسخوان في 18 أيار/مايو.

بدون ظهيره الأيسر المصاب ماركوس أكونيا، انتقل إلى شرق لندن حيث سيواجه وست هام الباحث عن لقب أول في أربعة عقود.

قال لاعب وست هام التشيكي توماش سوتشيك "يجب أن نسجل، وآمل أن نظهر نوعيتنا الخميس أمام ملعب ممتلئ ونستغل الفرصة تماماً".

وقال ديكلان رايس قائد وست هام الممثل الوحيد حالياً لإنكلترا في المسابقة "فقدنا تركيزنا للحظة وسجلوا هدف الفوز، لكني شعرت بأننا حصلنا على الفرص الأخطر في المباراة".

وتبدو طريق رينجرز الاسكتلندي معبدة لبلوغ دور الثمانية، بعد فوزه ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة على النجم الأحمر الصربي.

كما تأمل أندية براغا البرتغالي، ليون الفرنسي وأتالانتا الإيطالي الدفاع عن فوزها ذهاباً.

يحلّ براغا على موناكو الفرنسي بعد فوزه ذهاباً بثنائية، فيما يستقبل ليون بورتو البرتغالي بعد عودته بهدف البرازيلي لوكاس باكيتا، فيما تبدو مواجهة أتالانتا مع مضيفه باير ليفركوزن مشوقة بعد فوز الفريق الإيطالي 3-2.

وكان لايبزيغ الألماني أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد استبعاد خصمه الروسي سبارتاك موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسحب قرعة ربع النهائي ونصف النهائي الجمعة في مقر ويفا في نيون السويسرية، فيما يقام ربع النهائي في 7 و14 نيسان/أبريل، نصف النهائي في 28 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو والنهائي في 18 أيار/مايو.

وفي المسابقة القارية الثالثة، يوروبا كونفرنس ليغ، يبدو ليستر سيتي الانكليزي في موقف جيد لبلوغ ربع النهائي بعد تفوقه ذهاباً على أرضه أمام رين الفرنسي 2-صفر. كما يخوض مرسيليا مواجهة مضيفة بازل السويسري بعد فوزه 2-1 في الجنوب الفرنسي.

وفيما يستقبل روما الإيطالي فيتيس الهولندي بعد تخطيه بهدف ذهاباً، تتركز الأنظار على مباراة أيندهوفن الهولندي ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي بعد تعادل مثير ذهاباً 4-4.

© 2022 AFP