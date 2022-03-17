إصابة الفرنسي بافار ظهير بايرن بفيروس كورونا قبل النافذة الدولية

كريستوف ستاخي ا ف ب/ارشيف

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس عن إصابة ظهيره الفرنسي بنجامان بافار بفيروس كورونا، ما يهدد مشاركته في النافذة الدولية مع منتخب بلاده.

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وأشار النادي البافاري إلى أن اللاعب البالغ 25 عامًا "يخضع للعزل في منزله وهو بحال جيدة".

وتقضي القوانين في بافاريا بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام منذ أول فحص ايجابي بكوفيد، ويمكن تقليص هذه المدة بحال ثبوت نتيجة سلبية في غضون سبعة أيام، شرط ألا يعاني اللاعب من أي عوارض في الساعات الـ48 التي تسبق الفحص.

واستدعى مدرب منتخب الديوك ديدييه ديشان لاعبه المتوج معه بكأس العالم 2018 لخوض المباراتين الوديتين ضد ساحل العاج في مرسيليا وجنوب إفريقيا في 25 و29 الشهر الحالي تواليًا.

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