إنديان ويلز: ساكاري إلى نصف النهائي

اليونانية ماريا ساكاري خلال مباراتها في الدور ربع النهائي ضد الكازاخية إيلينا ريباكينا في دورة إنديان ويلز لكرة المضرب في 17 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة سادسة عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز للألف نقطة لدى السيدات، بفوزها الخميس 7-5، 6-4 في مباراة مثيرة أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

إعلان اقرأ المزيد

ولا زالت ابنة الـ26 عامًا تبحث عن لقبها الثاني فقط على الصعيد الاحترافي بعد الاول في دورة الرباط عام 2019.

قالت بعد المباراة التي استمرت ساعة و40 دقيقة "أنا سعيدة حقًا للطريقة التي لعبت بها اليوم. كانت هناك لحظات كانت فيها المنافسة محتدمة جدًا وشابها التوتر، ولكن تمكنت من تخطيها ذهنيًا".

وتلتقي ساكاري في المربع الاخير مع الاسبانية باولا بادوسا حاملة اللقب أو الروسية فيرونيكا كوديرميتسوفا.

بلغت اليونانية العام الماضي نصف نهائي بطولتين كبريين، في رولان غاروس والولايات المتحدة، وكانت ضمن المصنفات العشر الأوليات في بطولة غراند سلام للمرة الاولى في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي قبل أن تخرج من الدور الرابع.

© 2022 AFP